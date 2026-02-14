Florin Tănase nu va fi pe teren la partida Universitatea Craiova - FCSB de duminică, de la ora 20:00, contând pentru etapa a 27-a din Superliga României.

Florin Tănase, indisponibil pentru Universitatea Craiova - FCSB

Tănase a părăsit cantonamentul campioanei en-titre din Craiova și a ajuns la București, conform as.ro. Decarul roș-albaștrilor așteaptă să primească acordul pentru a pleca la Belgrad, unde va fi tratat de Marijana Kovacevic.

Florin Tănase a mai fost în Serbia pentru a se reface și după eșecul suferit de FCSB cu FC Argeș (0-1), reprezentând primul duel oficial pentru echipa sa în 2026.

Florin Tănase s-a accidentat în partida din Cupă, 2-2 cu Universitatea Craiova, când a suferit o ruptură musculară. A fost înlocuit în minutul 12 cu Mihai Lixandru.

39 de meciuri oficiale, 12 goluri și 7 pase decisive a adunat Tănase în stagiunea curentă la FCSB.

2,3 milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt.

Tănase, bornă unică pentru FCSB

Decarul campioanei en-titre a marcat reușita cu numărul 100 în tricoul celor de la FCSB în succesul cu Oțelul Galați (4-1).

Raportându-ne la hotărârile judecătorești care separă palmaresul Stelei București de cel al echipei lui Gigi Becali, Florin Tănase este primul fotbalist din istoria celor de la FCSB care atinge borna de 100 de goluri marcate!

Tănase este urmat în ierarhia golgheterilor all-time de la FCSB de către Nicolae Dică (75 de goluri), Florinel Coman (63), Raul Rusescu (59) și Darius Olaru (59).