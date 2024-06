Atletico Mineiro - Palmeiras s-a încheiat 0-4 în noaptea de luni spre marți, în Serie A din Brazilia, iar atacantul gazdelor, celebrul Hulk (care va împlini luna viitoare 38 de ani), a fost din nou eroul meciului, de data aceasta însă unul negativ.

După aproximativ jumătate de oră de joc, la 0-1, Hulk a fost efectiv imobilizat de un adversar de la Palmeiras, atacat apoi și de un al doilea, iar centralul a acordat lovitură liberă pentru Atletico Mineiro.

Inexplicabil, Hulk a fost însă cel care a primit instantaneu un cartonaș galben, aparent pentru proteste sau injurii, iar în secunda următoare l-a încasat și pe al doilea, fiind astfel eliminat! Abia după acest moment Hulk l-a atins pe arbitru, cerându-i explicații.

”Citiți pe buze ce am spus, eu doar am vrut să știu de ce am primit acel prim galben”, a tunat Hulk în momentul eliminării.

Fără Hulk pe teren, Atletico Mineiro a cedat la scor, cele patru goluri ale lui Palmeiras fiind semnate de Anibal Moreno (25), Joaquin Piquerez (60 - din penalty), noua senzație din fotbalul brazilian Estevao Willian (61) și Jose Manuel Lopez (90+5).

Hulk, antrenat la Atletico Mineiro de fostul internațional argentinian Gabriel Milito

Hulk a impresionat în Europa între 2008 și 2016, când înscria pe bandă rulantă pentru FC Porto și Zenit Sankt Petersburg.

Din luna martie, antrenorul lui Hulk la Atletico Mineiro este fostul internațional argentinian Gabriel Milito (43 de ani), fundașul central care a jucat inclusiv la FC Barcelona.