Diego Costa si-a gasit echipa! Ce conditii a pus atacantul pentru a semna si ce salariu ar putea primi

Diego Costa s-a despartit la inceputul acestui an de Atletico Madrid.

Fotbalistul a incercat in ultimele luni sa-si gaseasca o echipa, iar la un moment dat a fost aproape de a semna cu un club din Brazilia. Cu toate astea, jurnalistii de la Mundo Deportivo au scris astazi ca Diego Costa va semna cu Benfica.

Fotbalistul in varsta de 32 de ani s-a inteles cu portughezii, care ii ofera un contract valabil pana in 2023, pe baza caruia atacantul va castiga aproximativ 5 milioane de euro.

Diego Costa ar urma sa devina jucatorul Benficai din luna iunie, dar fotbalistul a pus cateva conditii. Contractul va intra in vigoare doar daca clubul va prinde un loc in urmatorul sezon al Champions League.

In acest moment, Benfica este pe locul 3 in clasamentul din campionatul Portugaliei, pozitie care le asigura prezenta in preliminariile celei mai importante competitii intercluburi de pe continent.