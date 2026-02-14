Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO de la 22:00! „Cormoranii”, duel de Premier League în FA Cup

Partida Liverpool - Brighton, din „16-mile” din FA Cup, va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro .

Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO de la 22:00

Liverpool vine după victoria din Premier League cu Sunderland, scor 1-0. „Cormoranii” au trecut de Barnsley, scor 4-1 în runda trecută din FA Cup.

De cealaltă parte, Brighton a eliminat-o pe Manchester United, scor 2-1, și vine după înfrângerea cu 1-0 în ultimul meci din Premier League.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria lui Liverpool cu 2-0.

Milner a egalat recordul de apariții în Premier League

James Milner a egalat recordul all-time de apariții în Premier League, deținut de Gareth Barry. Veteranul a fost introdus în minutul 22, în locul lui Carlos Baleba, și a ajuns la 653 de meciuri în prima ligă engleză.

Milner are 40 de ani și nu dă semne că ar lua în calcul retragerea. Cu 12 etape rămase din sezon, este aproape sigur că va deveni, în scurt timp, jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria competiției.

Cariera lui Milner în Premier League a început în 2002, la doar 16 ani, la Leeds United. De atunci, a mai evoluat pentru Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool și Brighton.

În clasamentul all-time, după Milner și Barry (653), urmează Ryan Giggs, cu 632 de meciuri. Top 5 este completat de Frank Lampard (609) și David James (572).

Palmaresul lui Milner este impresionant. A câștigat Liga Campionilor cu Liverpool în 2019, trei titluri în Premier League, Cupa Angliei de două ori, Cupa Ligii de două ori, Supercupa Angliei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.