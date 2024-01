Diego Costa revine! Echipa care e gata să-l transfere

După ce a evoluat în Premier League în sezonul 2022-2023, la Wolverhampton, Diego Costa s-a întors în Brazilia, țara sa natală, dar nu a rezistat foarte mult la Botafogo.

Campioana Braziliei, Palmeiras, este gata să-l transfere pe atacantul care a rupt plasele la Chelsea și Atletico Madrid. Negocierile dintre cele două părți sunt în desfășurare, anunță jurnalistul Fabrizio Romano, pe contul său de Twitter.

???????????? Diego Costa could return to Brazil once again as his camp has been in direct contact with Palmeiras in the recent days.

Discussions taking place for former Chelsea and Atléti striker joining Palmeiras. pic.twitter.com/6GAYEG6qgv