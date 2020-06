ULTIMA ORA! Diego Costa, condamnat la sase luni de inchisoare! Ce delict a comis jucatorul lui Atletico Madrid 

Atacantul a fost condamnat la sase luni de inchisoare, anunta presa spaniola.

Atletico Madrid are si mai multe probleme, dupa ce Diego Costa a revenit in centrul atentiei cu o situatie controversata. Curtea Provinciala din Madrid l-a condamnat la sase luni de inchisoare pentru delict fiscal.

Jucatorul cu origini spaniole si braziliene s-a declarat vinovat si nu va merge la inchisoare, insa va plati o amenda de 36.000 de euro, conform RTVE.

Atacantul lui Atletico Madrid a fost pus sub acuzare pentru ca nu a declarat venituri de 1.1 milioane de euro pe anul 2014, suma venita dintr-un contract de sponsorizare incheiat cu o firma de echipament sportiv.

In ordinul emis de Fisc, apare ca desi era rezident in Spania in acel an, fotbalistul nu a declarat veniturile pe care Chelsea i le-a oferit pentru cesiunea drepturilor de imagine.