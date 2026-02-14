Derby d'Italia, câștigat sâmbătă seară de Inter cu 3-2 în fața rivalei Juventus, a fost marcat de un moment tensionat la finalul primei reprize, care a influențat decisiv soarta partidei de pe „Giuseppe Meazza”.

În minutul 42, Pierre Kalulu a văzut cartonașul roșu, lăsându-i pe torinezi în inferioritate numerică într-un moment critic. Deși faza a stârnit discuții aprinse imediat după meci, există o explicație regulamentară clară pentru care arbitrajul video nu a întors decizia luată pe gazon.

Ce spune protocolul

Motivul pentru care camera VAR a rămas tăcută este strict legat de natura sancțiunii. Kalulu a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene, nu printr-un „roșu” direct. Conform regulamentului în vigoare, VAR-ul nu are dreptul să intervină și să analizeze fazele care duc la o a doua avertizare, ci doar situațiile de cartonaș roșu acordat direct.

Astfel, arbitrul Daniele Chiffi, aflat în camera VAR, a avut mâinile legate și nu a putut să-i ofere suport „centralului” Federico La Penna la contactul dintre Kalulu și Bastoni. Protocolul actual limitează intervenția tehnologiei doar la faze de gol, penalty, greșeli de identificare a jucătorilor sau eliminări directe. Deși se discută o modificare a acestei reguli pentru a permite analiza video și la al doilea galben, în prezent Juventus s-a lovit de limitările regulamentului actual.