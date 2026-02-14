Unul dintre acestea este Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, care a insinuat că Radu Petrescu ar fi fan FCSB. Campioana (locul 9, 40p) e la două puncte de zona play-off-ului (FC Botoșani, locul 6, 42p).

MM Stoica i-a dat replica lui Victor Angelescu: ”Are mari probleme”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat insinuările lui Angelescu.

”Înțeleg că se referă că Radu Petrescu ar fi fan FCSB. Victor Angelescu înseamnă că are o mare problemă cu memoria. Este într-o mare eroare. Radu Petrescu a arbitrat un meci pe Arena Națională, cu Rapid, și l-a eliminat pe Dawa degeaba. La un alt meci, unde probabil au rămas ei cu impresia că trebuia penalty pentru Rapid, la 2-1 pentru noi, Radu Petrescu a închis ochii la un al doilea cartonaș galben pentru Petrila. Orice poți să spui de Radu Petrescu, dar că ne-a avantajat pe noi e exagerat.

Ceea ce mă surprinde e că Victor Angelescu e speriat de noi, care suntem în spate, în loc să se uite la Craiova care e peste ei cu un punct. Păi numai noi beneficiem de eroarea de la Ploiești? Nu înțeleg de unde și până unde se rezumă totul la FCSB. Pentru că e un grup de echipe care vrea în play-off

Eu cred că Radu Petrescu nu ar mai fi trebuit să arbitreze de la meciul Voința Sibiu – CFR Cluj când a inventat un fault. Trebuia scos definitiv din arbitraj. Celebrul Beto a dat pe lângă minge și Dâldea dă mingea în poartă. Atunci trebuia să se pună punct carierei acestui arbitru. Cum să inventezi așa ceva?

A fost îngrozitor de neinspirat. El și-a dat seama că a greșit când a dat lovitură liberă pentru FC Argeș. În loc să spună, pur și simplu, am greșit. El a crezut că ceva, ceva o să fie în careu. Ce spun cei de la FC Argeș că vor să audă înregistrarea e normal. E o mare eroare ce a apărut peste tot că s-a amânat un gol.

El a fluierat înainte de a se marca. Noi am pățit această chestie la Glasgow. El a încercat să îndrepte o greșeală, a făcut-o ca pe vremuri. Când nu erai sigur la corner și nu erai sigur se fluiera fault în atac”, a spus Mihai Stoica la televiziunea Prima Sport.

Ce a spus Victor Angelescu

Oficialul din Grant a fost șocat de gafa făcută de Radu Petrescu. Angelescu nu exclude posibilitatea ca decizia luată de Radu Petrescu să nu fie întâmplătoare, iar arbitrajul din Petrolul – FC Argeș să fie o încercare a ”centralului” de o ajuta pe FCSB să ajungă în play-off.

”Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu la meciul de aseară. Este singurul arbitru împotriva căruia FC Rapid a făcut cerere oficială să nu ne mai arbitreze vreodată, asta în urma nenumăratelor erori făcute împotriva echipei noastre. Toată lumea fotbalului știe ce culori poartă pe sub haine Radu Petrescu, iar aseară a arătat clar că există o probabilitate foarte mare ca acestea să nu fi fost întâmplătoare.

Numai în pielea celor de la FC Argeș să nu fii, după meciul cu UTA și cel de aseară. Ce s-a întâmplat aseară arată foarte clar că în acest play-off nu se va intra pe merit sportiv și că contează mult mai mult rating-ul TV. E clar că toată lumea care are o anumită influență vrea FCSB în play-off, dar, într-o lume normală, meritul sportiv trebuie să primeze.

Să ajungi tu, ca arbitru FIFA, să inventezi lucruri și să scoți mingea din poartă este mult mai grav decât o eroare la un penalty. Acest lucru arată intenție clară de a defavoriza o echipă.

Sunt foarte curios să văd maniera de arbitraj de la următoarele meciuri, mai ales de la Craiova – FCSB, dar și la partidele unde sunt implicate echipele aflate în lupta pentru play-off sau pentru primele locuri în clasament, pentru că ce s-a întâmplat aseară ne arată clar că poate exista intenție de a greși”, a spus Victor Angelescu la fanatik.