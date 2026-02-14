Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul în minutul 17, după un autogol al lui Cambiaso. Tot Cambiaso a fost cel care a restabilit egalitatea câteva minute mai târziu.

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Juventus 3-2

Pe finalul primei reprize, arbitrul Federico La Penna a fost păcălit de o simulare a lui Bastoni și l-a eliminat pe Kalulu.

Pio Esposito a marcat pentru 2-1 în minutul 76, dar Manuel Locatelli a înscris golul egalizator în minutul 83. Totul conducea spre un rezultat de egalitate, dar Zielinski a stabilit scorul final în minutul 90 cu un șut imparabil.

La finalul meciului, toți fanii nerazzurri i-au scandat numele lui Cristi Chivu. Antrenorul român a primit nota 6,5 din partea publicației TuttoMercatoWeb, care a lăudat schimbările făcute de tehnicianul român: ”Schimbările vin la momentul potrivit. Interul său nu a avut cea mai bună prestație a anului, dar până la urmă a dus acasă cele trei puncte”.

Italienii sunt revoltați după eliminarea lui Kalulu

Presa italiană vuiește după eliminarea controversată a lui Pierre Kalulu, care a văzut al doilea cartonaș galben după o simulare a lui Bastoni. În cazul în care jucătorul lui Chivu ar fi fost avertizat pentru simulare, atunci el ar fi fost cel eliminat.

”Cazul Bastoni înlătură orice îndoială: este momentul să fie actualizat protocolul VAR”, a titrat TuttoMercatoWeb.

”În minutul 42 al meciului Inter–Juventus, Derby d’Italia urmărit în întreaga lume, arbitrul La Penna comite o eroare flagrantă și, fără ezitare, îi arată cartonașul galben – al doilea – lui Pierre Kalulu. Cartonaș galben, încă unul, iar Juventus rămâne în zece oameni pentru mai bine de o repriză.

O greșeală, așa cum am spus: Kalulu își întinde într-adevăr brațul, dar nu comite niciun fel de fault asupra lui Alessandro Bastoni. Fundașul lui Inter, din orice unghi ai privi faza, este autorul unei căderi teatrale, o simulare în toată regula. Una care duce la eliminarea adversarului.

În mod ironic, dacă La Penna ar fi observat simularea, fundașul italian – care fusese deja avertizat – ar fi fost cel care ar fi ajuns la dușuri”, a scris TMW.

”Gafe, emoții, un cartonaș roșu inventat și golul lui Zielinski în minutul 90: Inter învinge o Juventus frumoasă și ajunge la +8 față de Milan”, a titrat și Gazzetta dello Sport, care a continuat: ”Al doilea cartonaș galben fluturat în fața chipului naiv al lui Kalulu.

Fapta: în minutul 42, Miretti primește mingea la mijlocul terenului și o trimite în dreapta pentru francez. Balonul este puțin cam scurt, Bastoni îl anticipează, iar Pierre încearcă să-și întindă brațul. Italianul cade la pământ – ba chiar „zboară” – iar arbitrul La Penna nu are dubii: al doilea galben.

Kalulu strigă cât îl țin plămânii și repetă „nu, nu” de cel puțin patru sau cinci ori, imitând cu mâinile și gestul pentru VAR (care nu poate interveni). Mai mult decât o lovire, este o mângâiere. Kalulu îl atinge ușor, Bastoni – care, de altfel, fusese avertizat după 9 minute – își accentuează căderea în mod teatral. O șmecherie din partea lui..”.