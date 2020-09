GENIAL! Ce a raspuns Diego Costa cand a fost intrebat despre relatia pe care o va avea cu Suarez in atacul lui Atletico Madrid

Luis Suarez a debutat cu o dubla pentru Atletico Madrid.

El a fost introdus pe teren in meciul cu Granada, in minutul 70, schimbandu-l pe Diego Costa. Cei doi fotbalisti, unii dintre cei mai agresivi atacanti din istorie, sunt coechipieri pentru prima data in cariera.

Intrebat cum va fi relatia lui cu Luis Suarez, Diego Costa a oferit un raspuns genial. "Va fi foarte bine, unul dintre noi musca, celalalt loveste", a glumit brazilianul, care a spus ca nu intelege cum Barcelona a renuntat la un jucator asa cum este Suarez.

Fanii s-au amuzat de raspunsul lui Costa, care a devenit viral pe retelele de socializare datorita faptului ca face referire la momentele controversate prin care au trecut cei doi.