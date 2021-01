BREAKING NEWS! Atletico Madrid i-a gasit inlocuitorul perfect lui Diego Costa! Super atacant din Ligue 1 pentru un nou titlu al echipei lui Simeone!

Atletico Madrid realizeaza un transfer de rasunet in incercarea de a castiga un nou titlu in La Liga.

Presa din Franta anunta ca echipa antrenata de Diego Simeone a ajuns la o intelegere cu Olympique Lyon pentru atacantul de 24 de ani Moussa Dembele.

Informatia este confirmata si de reputatul jurnalist italian Gianluca di Marzio, care anunta in locul atacantului francez Lyon l-a adus pe algerianul Islam Slimani de la Leicester City.

Conform jurnalistilor francezi, liderul din Spania va plati 1.5 milioane de euro pentru un imprumut pana in vara, urmand sa aiba o optiune de transfer definitiv in schimbul sumei de 33.5 milioane de euro. De asemenea, in contract vor fi trecute si anumite bonusuri de performanta, care pot ajunge pana la 5 milioane de euro.

Exclusive | Moussa Dembélé is now an Atletico Madrid player - €1.5m loan fee, €33.5m option to buy, €5m in bonuses, according to sources contacted by Get French Football News. — Get French Football News (@GFFN) January 13, 2021

Astfel, Atletico a reusit intr-un timp foarte scurt sa ii gaseasca un inlocuitor de calibru lui Diego Costa, care a parasit Wanda Metropolitano pe 1 ianuarie.

Moussa Dembele a marcat un singur gol in Ligue 1 in acest sezon in 16 meciuri jucate. In schimb, a avut un rol foarte important in parcursul echipei sale in sezonul trecut de UEFA Champions League, cand echipa sa a ajuns pana in semifinale fiind eliminata de Bayern Munchen.