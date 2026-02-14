CLASAMENT Chivu, cu o mână pe titlu! Cum arată lupta pentru Scudetto după Inter - Juventus 3-2 și când ar putea fi meciul decisiv

Chivu, cu o mână pe titlu! Cum arată lupta pentru Scudetto după Inter - Juventus 3-2 și când ar putea fi meciul decisiv Serie A
Inter Milano a obținut o victorie uriașă în Derby D'Italia, 3-2 contra lui Juventus, iar Cristi Chivu face un pas uriaș spre primul Scudetto din cariera de antrenor.

Inter MilanoAC Milancristi chivujuventus
Andrea Cambiaso, fundașul lui Juventus, a fost protagonistul primei reprize de pe "Giuseppe Meazza". Mai întâi a fost autorul unui autogol, în minutul 17, iar zece minute mai târziu tot el a restabilit egalitatea.

Inter - Juventus 3-2, iar Chivu obține prima mare victorie în Serie A

Finalul primei reprize a adus cel mai controversat moment. Juventus a rămas în inferioritate numerică, după ce Kalulu a văzut al doilea galben pentru un fault asupra lui Bastoni. Decizia arbitrului La Penna a fost însă eronată, neexistând contact între cei doi (DETALII AICI).

Deși Inter a jucat în superioritate numerică mai bine de o repriză, suspansul s-a păstrat până la final. Pio Esposito, abia intrat pe teren, a readus-o pe Inter în avantaj cu o lovitură formidabilă de cap, în minutul 76, dar Juventus a egalat prin Locatelli, în minutul 83. Până la urmă, trupa lui Cristi Chivu a dat lovitura de grație în minutul 90 prin Zielinski și a provocat o explozie de bucurie pe "Meazza".

Inter - Juventus 3-2

Foto: Imago

  • Imago1072619375
Pentru Cristi Chivu este prima victorie obținută în acest sezon contra unei forțe din Serie A, iar Inter își crește considerabil șansele la titlu. "Nerazzurrii" au ajuns la 61 de puncte, nu mai puțin de 8 față de a doua clasată AC Milan, care are de disputat restanța cu Como, miercuri.

Meciul decisiv pentru titlu s-ar putea disputa pe 8 martie, atunci când este programat marele derby dintre AC Milan și Inter. 

  • 12 victorii și o remiză a înregistrat Inter în ultimele 13 etape din Serie A.
  • 60 de goluri a marcat Inter în acest sezon de Serie A, de departe cel mai bun atac din campionat

Ce urmează pentru Inter 

  • 18 februarie: Bodo/Glimt - Inter (play-off pentru optimile UCL, tur)
  • 21 februarie: Lecce - Inter (Serie A)
  • 24 februarie: Inter - Bodo/Glimt (play-off pentru optimile UCL, retur)
  • 28 februarie: Inter - Genoa (Serie A)
  • 3 martie: Como - Inter (semifinalele Cupa Italiei, LIVE pe VOYO)

Clasamentul din Serie A

