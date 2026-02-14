Andrea Cambiaso, fundașul lui Juventus, a fost protagonistul primei reprize de pe "Giuseppe Meazza". Mai întâi a fost autorul unui autogol, în minutul 17, iar zece minute mai târziu tot el a restabilit egalitatea.

Inter - Juventus 3-2, iar Chivu obține prima mare victorie în Serie A

Finalul primei reprize a adus cel mai controversat moment. Juventus a rămas în inferioritate numerică, după ce Kalulu a văzut al doilea galben pentru un fault asupra lui Bastoni. Decizia arbitrului La Penna a fost însă eronată, neexistând contact între cei doi (DETALII AICI).

Deși Inter a jucat în superioritate numerică mai bine de o repriză, suspansul s-a păstrat până la final. Pio Esposito, abia intrat pe teren, a readus-o pe Inter în avantaj cu o lovitură formidabilă de cap, în minutul 76, dar Juventus a egalat prin Locatelli, în minutul 83. Până la urmă, trupa lui Cristi Chivu a dat lovitura de grație în minutul 90 prin Zielinski și a provocat o explozie de bucurie pe "Meazza".