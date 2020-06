Ter Stegen era cu JUMATATE de talpa in fata liniei, dar a aparat DEGEABA penalty-ul lui Diego Costa! VAR e din nou facut PRAF dupa ce s-a intamplat in meciul Barcelonei

Mii de fani critica interventia VAR de la penalty-ul scos de Ter Stegen lui Diego Costa, in prima repriza a derby-ului de pe Camp Nou.

Neamtul a reusit sa respinga sutul lui Costa de la 11 metri, dar arbitrul virtual a intervenit. Desi reluarile arata ca Ter Stegen e foarte putin iesit in fata liniei, centralul a hotarat repetarea penalty-ului si i-a dat galben lui Ter Stegen! Saul a executat a doua oara si a marcat pentru Atletico in minutul 19!

In ciuda protestelor venite in special dinspre fanii Barcelonei, Marca asigura ca decizia arbitrilor a fost corecta. "Ter Stegen trebuia sa aiba macar unul dintre picioare pe linie in momentul sutului trimis de Costa", scrie ziarul din Madrid.



Ter Stegen no tenía ningún pie sobre la línea de portería cuando Diego Costa tiró el penalti. El alemán vio la amarilla por adelantarse y el disparo desde los once metros se repitió #BarçaAtleti pic.twitter.com/HySWG89mjB — MARCA (@marca) June 30, 2020