Cristi Chivu poate ajunge sa il antreneze pe Razvan Marin la Cagliari, dar este dorit si de Hagi pe banca Viitorului!

Fostul capitan al "tricolorilor" a primit de curand licenta PRO, cea mai importanta calificare pentru un antrenor de fotbal.

Cristian Chivu (39 ani) a absolvit cursurile pentru obtinerea licentei UEFA Pro la celebra scoala de la Coverciano, aflata in subordinea Federatiei Italiene de Fotbal, intr-o generatie cu Andrea Pirlo, Thiago Motta, Luca Toni, Vincenzo Italiano, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Morgan De Sanctis, Mohamed Kallon si Daniele Bonera. El a fost antrenorul echipei U14 de la Inter Milano, iar acum se ocupa de formatia U17 a "nerazzurilor".

Viitorul a vrut sa il aduca si in urma cu o luna, cand Gica Hagi a anuntat ca se retrage din functia de antrenor. "Cristi Chivu este oricand pe lista noastra si pe lista oricarui club. La ce fotbal stie si la ce poate sa aduca el in fotbalul romanesc, cine nu si l-ar dori pe Cristi Chivu? Il apreciem enorm si stim ca poate sa aduca multa plus-valoare", spunea atunci Gica Popescu, presedintele Viitorului. Dupa trei etape, echipa ocupa ultima pozitie in Liga 1, cu o remiza si doua infrangeri si cu un golaveraj 2-8, iar conducerea clubului pare sa fi realizat ca experimentul cu spaniolul Ruben de la Barrera s-ar putea sa nu dea rezultate. Chivu a mai fost ofertat sa antreneze in Serie A. In 2019, lui i s-a propus sa fie secundul lui Eusebio Di Francesco la Sampdoria, care il doreste si acum in staff-ul sau la Cagliari, formatie care tocmai l-a transferat pe Razvan Marin.

PUTEA DEVENI SLECTIONERUL U21, DAR A PREFERAT SA STEA IN ITALIA CA SA IA LICENTA PRO

De asemenea, Chivu are oricand varianta de a deveni secund la nationalele de seniori si tineret ale Romaniei. In decembrie 2019, a refuzat sa devina selectionerul reprezentativei U21, dupa ce i-a sustinut pe Gica Popescu si Ionut Lupescu in cursa pentru postul de presedinte al FRF si relatia cu Razvan Burleanu ramane rece, desi actuala conducere a incercat sa il curteze, ulterior, si pentru functia de coordonator al loturilor de juniori ale Romaniei.

Din pacate, in cadrul clubului milanez ascensiunea ii este blocata momentan, deoarece de echipa Primavera (U19) se ocupa Armando Madonna, un antrenor respectat, care a obtinut locul doi (2018-2019) si trei in Campionato Primavera 1 (2019-2020), a ajuns pana in semifinalele Copa Primavera (2018-2019) si pana in sferturile de finala ale Youth League (2019-2020). El i-a propus deja la echipa de seniori pe Sebastiano Esposito, Lorenzo Pirola, Filip Stankovici si Lucien Agoume. La echipa de seniori, Antonio Conte este ajutat de mai vechii colaboratori, Cristian Stellini, Gianluca Conte si Paolo Vanoli.