Marin Dună neagă că e "secundul" lui Poenaru: "Eu nu sunt genul care să-mi vând licența!"

Întrebat care este relația sa profesională cu Ilie Poenaru (46 de ani), o chestiune intens discutată de presa sportivă în timpul mandatelor la Clinceni, Mediaș, Arad și Voluntari, pentru că acestuia îi lipsește licența PRO de antrenor, dar și cine se ocupă de ce anume, la antrenamente și la meciuri, fostul atacant a dezvăluit că eventuala sa catalogare ca "paravan" îl afectează profesional și familial.

"Nu știu cum v-ați simți dumneavoastră, dacă ați fi în pielea mea"

"Nu aș vrea să dezvolt foarte mult subiectul. A spus-o și Ilie Poenaru de foarte multe ori, am spus-o și eu în diferite ocazii. Practic, suntem un staff, care nu se cunoaște... V-aș ruga să veniți o dată la antrenament, ca să vedeți dacă faceți diferența care e antrenor principal și care e secund. Am spus și după meciul cu Botoșani, e o chestiune care mă afectează. Nu știu cum v-ați simți dumneavoastră, dacă ați fi în pielea mea.

"Mă afectează. Am și eu familie, am și eu copii"

Pentru că am și eu familie, am și eu copii, care au făcut sau fac sport. Mă știu cât muncesc și cât mă dedic acestei meserii. Nu mă simt ok, muncesc și fac tot ceea ce depinde de mine ca să am rezultate, individual și cu echipa. Simt că se minimizează ceea ce fac. Eu nu sunt genul care să-mi vând licența. Și cu asta închei discuția asta, pentru că nu are rost să discutăm mai mult", a declarat Marin Dună, la conferința de presă premergătoare partidei cu FCV Farul.

Dună și Poenaru, colaboratori la Clinceni, Mediaș, Arad și Voluntari

Marin Dună (55 de ani) a evoluat ca atacant la FC Național (1986-1995, 1996-1998, 1999), Steaua (1995 / împrumutat), CD Logrones (1998 / împrumutat), Astra Ploiești (2000-2002), Metalul Plopeni (2003) și Internațional Curtea de Argeș (2003-2004).

Ca antrenor, el le-a pregătit pe Astra Ploiești (2005), Progresul (2006), Dacia Mioveni (2007), Prefab Modelu (2007-2008), Victoria Brănești II (2010-2011), Victoria Brănești (2011-2012), Unirea Slobozia (2012-2013), CS Ștefănești (2014-2015), Voința Snagov (2015-2016), Concordia Chiajna (2016 / asistent), Universitatea Craiova (2017), Concordia Chiajna II (2018), CS Progresul (2018-2019 / director tehnic), Academica Clinceni (2019-2021 / asistent), Gaz Metan Mediaș (2021-2022 / asistent), UTA Arad (2022 / asistent) și FC Voluntari (2023 / asistent). La ultimele patru echipe a fost considerat antrenorul principal oficial, deoarece era cel care deținea licența PRO.

Ilie Poenaru (46 de ani) a fost legitimat la Steaua (1996-1997), Metalul Plopeni (1997-1998), Fulgerul Bragadiru (1998, 1999-2002), Gloria Buzău (1998-1999 / împrumutat), Poli Timișoara (2002-2005), FC Argeș Pitești (2005-2010) și Concordia Chiajna (2010-2011). Le-a antrenat pe Inter Clinceni (2012-2013), FC Voluntari (2014-2015 / principal și asistent), FC Dinamo U19 (2017), Academica Clinceni (2018-2021), Gaz Metan Mediaș (2021-2022), UTA Arad (2022) și FC Voluntari (2023). Deține licența A de antrenor.

Foto - FC Voluntari (FB)