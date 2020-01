A castigat Champions League cu Cristi Chivu si acum e capitanul lui Ionut Radu, dar e si patron de club in prima liga din tara sa

Cel supranumit „Ronaldo al Balcanilor” joaca in Serie A si este patron de club in Macedonia de Nord.

In 2010, anul in care Goran Pandev castiga Champions League cu Inter Milano, care era antrenata de Jose Mourinho si la care evoluau Chivu, Eto’o, Zanetti, Maicon, Materazzi, Sneijder, Stankovici, Milito sau Cambiasso, atacantul macedonean infiinta FK Akademija Pandev, o scoala de fotbal in Strumica, orasul sau natal. Incepand din 2014, dupa ce primele generatii au terminat junioratul, clubul a format si o echipa de seniori, care a promovat in prima divizie din Macedonia de Nord in 2017. In sezonul trecut, clubul s-a clasat pe locul al treilea, dupa KF Shkendija Tetovo si Vardar Skopje, dar inaintea unor echipe cu o traditie mai mare, precum FK Rabotnicki, FK Sileks, FK Belasica sau FK Pobeda Prilep. Pandev evolueaza acum la Genoa, unde este legitimat si portarul roman Ionut Radu, fiind unul dintre capitanii echipei genoveze, si are 17 prezente si 5 goluri in actualul sezon de Serie A.

La fel ca Viitorul lui Gica Hagi in Liga 1, clubul lui Pandev are lotul format in proportie covarsitoare din jucatori autohtoni, multi crescuti chiar de academia clubului. Strainii din lot, sarbul Dusan Ciubrakovici, bulgarul Angel Granciov, elevetianul Milan Basrak si albanezul Ndue Mujeci, fie au legaturi de familie cu Macedonia de Nord, fie au mai jucat in Prva Мakedonska Fudbalska Liga. La echipa este legitimat si Sashko Pandev (32 ani), fratele atacantului de la Genoa, care a mai jucat, inainte sa semneze cu echipa lui Goran, in 2017, printre alte echipe, la Dinamo Zagreb, Rabotnicki, Inter Zapresici sau FK Mughan. Pandev tine legatura cu Chivu, care este acum antrenor la echipa U17 a Interului, si chiar a primit cativa antrenori de la echipa macedoneanului pentru ca acestia sa se documenteze despre modul in care se lucreaza la academia nerazzurilor.

Goran Pandev (36 ani) este nascut la Strumica, dar detine atat cetatenie macedoneana, cat si italiana, pe ultima primind-o in 2019. El a jucat la FK Belasica Strumica (2000-2001), Inter Milano (2001-2002, 2009-2011), Spezia (2002-2003), Ancona (2003-2004), Lazio (2004-2009), Napoli (2011-2014), Galatasaray (2014-2015) si Genoa (2015-prezent) si are 108 selectii si 34 de goluri marcate pentru nationala Macedoniei de Nord. In palmaresul sau se gasesc 1 titlu in Serie A (2009-2010), 5 Cupa Italiei (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014), 1 Supercupa Italiei (2010), 1 trofeu Champions League (2009-2010) si 1 FIFA Club World Cup (2010). De asemenea, el a fost desemnat de cinci ori cel mai bun jucator al Macedoniei de Nord si a fost de doua ori golgheter al Cupei Italiei.