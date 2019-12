"O sa fie si el!" Cristi Chivu va participa la un eveniment de GALA! Un super fotbalist l-a invitat la meciul sau de retragere

Cristian Chivu va participa meciul de retragere a unui super fotbalist.

Cristi Chivu a fost invitat la meciul de retragere a lui Wesley Sneijder, care va avea loc pe 3 iunie 2020. Cei doi au fost colegi la Ajax si Inter Milano. La gala de retragere a lui Sneijder vor mai participa nume mari precum Dejan Stankovic, Esteban Cambiassom Javier Zanetti si Samuel Eto'o.

"Va fi o partida intre o nationala olandeza si o echipa formata din jucatori alaturi de care am evoluat in Olanda, Spania, Italia, si Turcia. Va fi portarul nostru de la Inter, Julio Cesar, capitanul Javier Zanetti si Samuel Eto'o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso si Diego Milito, vor participa toti. Pe banca se vor afla Jose Mourinho si Bert van Maewijk.



Pana in prezent, Mourinho e cel mai bun antrenor din lume. Avem inca pe Whatsapp un grup al celor care am fost la Inter in 2010 si vorbim mult intre noi. Am luat o pauza de la antrenamente, dar la anul ma voi dedica meciului meu de retragere. Vreau sa fiu din nou in forma optima cand se va da lovitura de incepere. Trebuie, pentru Jose e exigent, altfel pur si simplu ma va pune pe banca", a spus Sneijder pentru De Telegraaf.