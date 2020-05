"Chivu e cel mai bun fundas central cu care am jucat!" Un jucator trecut pe la Barcelona si PSG a ramas impresionat de calitatile romanului 

Cristi Chivu si Bogdan Lobont au ramas in amintirea unui fost castigator de Champions League.

Brazilianul Maxwell (38 de ani), fost fundas la Ajax, Inter, Barcelona si PSG, i-a inclus pe Bogdan Lobont si Cristi Chivu in echipa ideala cu care a jucat in echipa "Lancierilor".

Despre Cristi Chivu a spus ca e cel mai bun fundas central alaturi de care a jucat in intreaga cariera, tinand cont de faptul ca a evoluat alaturi de fotbalisti precum Puyol, Zanetti, Thiago Silva sau Pique.

"O sa il aleg pe Bogdan Lobont. Dadea foarte mare incredere liniei de fund, lucru foarte important. Mai mult, era incredibil de rapid. Tinuta lui era ca o arma, era o prezenta importanta in poarta. Tipa in continuu si isi aseza apararea. Un caracter adevarat! Era plin de energie si in afara terenului", a spus Maxwell despre Lobont, pentru site-ul oficial al lui Ajax.

"Langa Nigel, il voi alege pe Chivu. Capitanul meu. E cel mai bun fundas central cu care am jucat vreodata. Avea calitati extraordinare, de necrezut. A devenit un lider la o varsta frageda. M-a ajutat mult si mi-a dat multa incredere. Mi-a explicat de multe ori cum trebuie sa construiesc jocul si am avut o conexiune grozava pe teren, dar si in afara lui. Cristian era extrem de destept, avea tehnica buna, detenta si anticipa bine jocul. Dadea incredere echipei. Sa joc cu el a fost fantastic", a spus Maxwell despre Cristi Chivu.

Primul 11 ales de Maxwell

Trei titluri in Serie A, doua in La Liga si patru in Ligue 1

Maxwell a castigat trofee impresionante la toate echipele unde a evoluat. Brazilianul are si o Liga a Campionilor in palmares, castigata cu Barcelona in 2011.

Alaturi de Ajax a reusit sa castige doua titluri de campion, o Cupa si trei Supercupe ale Olandei.