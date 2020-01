Surprize URIASE pe lista din care s-a ales selectionerul U21! Era si MULTESCU propus! Ce s-a intamplat cu Chivu

Mihai Stoichita a dezvaluit numele care au fost luate in calcul pentru postul de selectioner la U21.

Alaturi de Edi Iordanescu sau Costel Enache, in carti s-au mai aflat Dan Alexa, Gigi Multescu sau Cristi Chivu. "Cu Chivu am alte planuri", a spus enigmatic Mihai Stoichita, seful Comisiei Tehnice.

"Chivu a fost una dintre optiunile enuntate la penultima Comisie Tehnica. Propunerile majoritare au fost: Adi Mutu, Edi Iordanescu, Enache, a aparut si Chivu. Mai era si Maldarasanu, parca, dintre antrenorii tineri, urmand linia Federatiei din ultimul timp. A aparut si Gigi Multescu pe lista, apoi Dan Alexa. Eu am luat legatura cu cativa dintre presedintii de la echipele de unde voiam antrenori. Nu prea au fost de acord. Baietii nu puteau intra in conflict cu cluburile, dar n-au fost optiuni primordiale, mi-am facut datoria sa iau contact, sa vad ce posibilitati am, sa vorbesc in parte cu fiecare.

Cu Adi am vorbit, dar nu cu conducatorii lui, ca nu stiu araba. Mi-a zis: 'Nea Mihai, ma sui in primul avion daca-mi spui sa vin la Bucuresti". Am venit in Comisie, i-am informat.... Cu Chivu am alte planuri. Nu pot sa va spun acum, dar am alte proiecte legate de Federatia Romana de Fotbal. N-a fost unanimitate, discutii au fost vreo 3 ore. S-au adus argumente si pro. si contra, fel si fel de argumente. Am ajuns la concluzia ca in momentul actual Adi Mutu e o solutie foarte buna", a spus Stoichita.