EXCLUSIV: "Da-l dracu' de Campionat European! Stati dracului in casa!" Chivu, reactie incredibila din carantina, de la Milano

Cristi Chivu isi petrece timpul alaturi de familie, dupa inchiderea totala a nordului Italiei.

Chivu sta in casa cu sotia Adelina si cu cele doua fete ale lor, Natalia si Anastasia. Fostul capitan al nationalei spune ca fotbalul nu mai are nicio valoare in acest moment si ii sfatuieste pe romani sa ramana in case pentru a se proteja atat pe ei, cat si pe cei din jurul lor.

"Autoritatile ne-au dat un formular prin care ne asumam iesirile. E carantina totala, nu e de gluma, ne e interzis sa iesim din casa. Se pare ca e singura masura de a nu raspandi acest virus. E un virus nou, de care nu stim foarte multe. Nu stim cum se trateaza, nu stim cat e contagios, se presupune ca atata timp cat stam in casa nu-l transmitem altora. Avem 1500 de infectati pe zi in zona noastra. Asteptam ca masurile de carantina care au fost luate pe 8 martie sa se vada de la sfarsitul saptamanii.

Speram sa fie o scadere de cazuri si de decese. Nu se stie ce se va intampla. Ne asteptam la orice. Daca aceste masuri nu vor avea rezultate, se pare ca se vor instaura masuri mult mai drastice. Stati in casa, nu va expuneti la riscul de a da sau de a lua acest virus. Cred ca singura masura asta e. Da-l dracu' de Campionat European! Nu mai intereseaza pe nimeni fotbalul, ca s-a incheiat campionatul in Romania, Italia sau Germania.

Nu e de gluma. Boala asta e foarte usor de transmis. Sa nu se creada nimeni Superman, Batman, stati dracu' acasa! Asta-i ideea! Nimic nu va mai fi la fel cum a fost pana acum, trebuie sa invatam din chestia asta! Trebuie sa ne protejam batranii, sa nu ne credem eroi, sa avem grija unii de altii", a spus Chivu la PRO TV.