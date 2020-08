"N-avem niciun dubiu, e cel mai bun sa-i ia locul lui Hagi!" Gica Popescu a dezvaluit cum a ajuns Viitorul sa-l puna antrenor pe Ruben Alfonso! De ce n-a fost numit Chivu

Gica Popescu a facut primele declaratii dupa ce Viitorul a anuntat cum va arata banca tehnica a echipei in urmatoarea perioada.

Presedintele clubului de la malul marii a spus ca Ruben Alfonso de la Barrera este cel mai potrivit tehnician care putea sa-i ia locul lui Gica Hagi.

"Ne-am dorit un antrenor cu aceeasi filosofie, aceeasi mentalitate, astfel ca a trebuit sa gasim un om in Spania. Iti dai seama ca la contactele mele si ale lui Gica era foarte usor sa facem o lista cu multi antrenori.

De asemenea, trebuia un antrenor care sa ceara si o suma pe care noi o putem plati. Am primit mai multe nume, el ni s-a parut cel mai potrivit, toate informatiile primite despre el au fost extraordinare. Referintele au fost nemaipomenite, am vorbit despre cum vede fotbalul, ce principii are el.

Chivu poate fi pe orice lista a oricarui club, in capul listei chiar. Acum noi am considerat ca Ruben este omul potrivit pentru a fi noul antrenor. Nu avem niciun dubiu. Va reusi sa aiba rezultate. Are aceleasi obiective, pe care le-am avut si cu Gica, si pe care le vom avea oricand: calificarea in playoff si promovarea de jucatori", a declarat Popescu la Digi Sport.

Oficialul lui FC Viitorul a vorbit si despre protocolul pe care considera ca Liga 1 ar trebui sa-l adopte in sezonul urmator pentru a evita intreruperea competitiei din cauza noul coronavirus.

"Ne conformam deciziilor FRF. Noi am fost de acord (n.r. cu sistemul cu 16 echipe), parerea noastra a fost consultativa.

Ne temeam ca nu vom putea termina campionatul din cauza acestei explozii de infectari. Cred ca avem nevoie de echipe cu traditie in fotbalul romanesc, dar ele trebuie sa inteleaga ca trebuie sa faca eforturi pentru a ramane.

Fara dubii, trebuie folosit protocolul pe care l-a trimis UEFA, adica ce au facut nemtii, austriecii si alte tari. In momentul in care se infecteaza un jucator, sa fie separat si sa se joace cu cei sanatosi. In niciun caz sa nu fie pusa pe bara toata echipa. Sa joace cu jucatorii care sunt negativi.



Asta e protocolul UEFA si ar trebui sa tinem cont de el. Eu cred ca ar trebui sa fie facute teste saptamanal. Este singura modalitate ca sa ne putem desfasura competitia in conditii normale, altfel vom avea intreruperi si va fi imposibil sa o ducem la bun sfarsit", a mentionat Gica Popescu.