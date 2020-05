Italienii nu au uitat de Chivu! Fostul international roman a fost inclus intr-un 11 al celor mai buni fotbalisti din Europa de Est care au jucat in Serie A

Football Italia a alcatuit cel mai bun 11 din istoria Seriei A format doar cu jucatori din Europa de Est. Cristi Chivu se afla printre nume grele precum Andriy Schevchenko si Sinisa Mihajlovic.

Din pacate, chiar daca a jucat 231 de meciuri in Serie A si a marcat 103 goluri, Adrian Mutu nu a intrat in echipa alcatuita de italieni.

"Un fundas versatil care a fost la apogeu in perioada lui Jose Mourinho la Inter. Romanul a inregistrat peste 120 de aparitii la AS Roma inainte de transferul la Inter din 2007 acolo unde a stralucit. A devenit rapid unul dintre preferatii lui Mourinho, cel care a reusit sa-i tina temperamentul in control ceea ce a imbunatatit enorm consistenta jocului sau. A castigat Scudetto si a fost o parte importanta la tripla istorica a lui Inter din 2010, astfel ca romanul merita clar un loc in inima defensivei acestei echipe", au scris despre roman jurnalistii italieni.

Asa arata cel mai bun 11 alcatuit doar cu jucatori din Europa de Est:

Samir Handanovic (Udinese, Inter) - Kakha Kaladze (Milan, Genoa), Cristi Chivu (AS Roma, Inter), Sinisa Mihajlovic (Roma, Sampdoria, Lazio, Inter) - Zvonimir Boban (Milan), Dejan Stankovic (Lazio, Inter), Vladimir Jugovic (Sampdoria, Juventus, Lazio, Inter), Pavel Nedved (Lazio, Juventus) - Dejan Savicevic (Milan), Zbigniew Boniek (Juventus, Roma) - Andriy Shevchenko (Milan)

In total Cristian Chivu a strans 293 de meciuri in Serie A si a reusit sa inscrie 9 goluri.

VIDEO - Cristi Chivu in actiune la Inter Milano: