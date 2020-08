BREAKING NEWS: Ce spune Gica Popescu despre venirea lui Chivu la Viitorul!

Viitorul a intrat in linie dreapta pentru numirea unui nou antrenor.

Sunt 3 nume pe lista facuta de Hagi si Popescu. Presedintele Viitorului lasa de inteles ca prima optiune a clubului e Cristi Chivu. Celelalte doua nume de anternori romani vehiculate, Ogararu si Moldovan, nu sunt solutii in acest moment pentru Viitorul, spune Popescu.

"A fost un final atipic de campionat. E ciudat sa nu stii daca joci, daca nu joci... Am facut azi deplasarea, am jucat, am incercat sa facem un meci bun. Ne gandim la sezonul urmator. Vreau sa vad decizia Comitetului Executiv de maine. Sunt tot felul de scenarii... cu 14, cu 16 echipe. As vrea sa stiu cand incepem, in functie de asta planificam si noi. Avem 3 zile de vacanta, apoi incepem antrenamentele. Va fi o perioada complicata. Noul antrenor vine pana la inceperea antrenamentelor. Avem o lista de 3 antrenori. Cristi Chivu e in capul oricarei liste de antrenori de la orice club. Viorel Moldovan si George Ogararu nu sunt pe lista noastra.

Hagi se odihneste, asta si-a dorit. A fost stres! A cumparat un teren, a stat 6 ani pe banca, n-a fost simplu. O sa ma obisnuiesc cu el si ca spectator, o perioada", a spus Gica Popescu.