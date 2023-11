Veste mare pentru Marius Croitoru: ”Am fost anunțat că începem”

Parcursul modest al moldovenilor din debutul acestui sezon l-a determinat pe Valeriu Iftime să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice după doar cinci etape. Doar că nici după turul de campionat situația echipei nu s-a îmbunătățit.

De atunci, Croitoru este liber de contract și va începe cursurile pentru licența PRO.

Marius Croitoru începe cursurile pentru licența PRO!

Este bine cunoscut faptul că tehnicianul nu deține licența, motiv pentru care, până acum, nu a putut fi numit ca ”principal” la echipele la care a activat.

”Miercuri, pe 22, am fost anunțat că începem (n.r. - cursurile pentru Licența PRO). Da, tot pe module. Nu mă mut la Chișinău, sunt trei zile de cursuri intense. Nu mă duc singur. Tot cu Ramona (n.r. - soția), da. Lumea nu înțelege, eu nu am carnet, nu am condus niciodată”, a spus Croitoru, la DigiSport.

Marius Croitoru și-a început cariera de antrenor în 2019, ca antrenor al lui FC Botoșani, unde a stat trei ani și a strâns 70 de meciuri, reușind să califice echipa și în preliminariile Conference League, cea mai mare performanță din istoria clubului.

Au urmat alte experiențe mai puțin reușite, la FCU Craiova, FC Argeș și din nou la FC Botoșani, dar a rezistat cel mult cinci luni.