Cristi Chivu, urmatorul obiectiv al Federatiei! "Voi merge la Milano sa vorbesc cu el!" Ce lovitura incearca FRF

Cristi Chivu este in vizorul Federatiei Romane de Fotbal.

Mihai Stoichita a dezvaluit in direct la Ora Exacta in Sport ca una dintre pricipalele obiective ale FRF in perioada urmatoare este Cristi Chivu. Oficialul a declarat ca va face in curand o vizita la Milano pentru a avea o discutie cu fostul international.

Chivu a fost in carti pentru preluarera nationalei U21, insa a fost ales Mutu, datorita experientei mai mari pe care o are la nivelul de seniori.

"O sa stau de vorba cu Chivu. Voi merge la Milano in perioada urmatoare si voi vorbi cu el. Ma gandesc la foarte multi tineri pentru ca viata merge inainte si trebuie sa pregatesti viitorul. Timpul trece peste noi si trebuie sa avem grija si de viitor. Chivu este un obiectiv pentru mine. A fost si el pe lista, dar momentul era fortat putin. El fusese antrenor la U14 si totusi sa aduci un antrenor de la copii spre juniori e putin fortat si atunci am mers pe varianta Mutu, care a mai avut experienta la nivel de seniori", a spus Mihai Stoichita la PRO X.

Oficialul nu a dezvaluit ce post vrea sa ii propuna lui Chivu, insa una din variante ar putea fi preluarea echipei nationale a Romaniei U19.