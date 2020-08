BREAKING NEWS | Negocieri de ultima ora la Viitorul! Hagi il vrea pe Chivu! Anuntul momentului

Gica Hagi a demisionat de la FC Viitorul, iar acum clubul de la Ovidiu ii cauta un inlocuitor.

Potrivit GSP, presedintele echipei, Gica Popescu, a declarat ca pana la finalul acestei saptamani echipa va avea un antrenor nou.

"Avem momentan trei nume pe lista scurta, doi sunt din strainatate, dar lucrurile se pot modifica in orice moment. E cert insa ca va fi un tehnician care sa-si insuseasca si sa aiba in bagajul lui ceea ce inseamna filosofia pe care Hagi a implementat-o de 10 ani. Discutam de o chestiune de la care nu vrem sa ne abatem, fiindca e un concept in care credem si care a dat rezultate", a declarat Popescu, potrivit GSP.

In plus, oficialul lui Viitorul a vorbit si despre ofertele lui Hagi si despre cel pe care si-ar dori sa-l convinga sa preia echipa, Cristi Chivu, care este in prezent antrenor la echipa U17 a lui Inter.

"Cristi Chivu e oricand pe lista noastra si pe lista oricarui club. La ce fotbal stie si la ce poate sa aduca el in fotbalul romanesc, cine nu si l-ar dori pe Cristi Chivu? Il apreciem enorm si stim ca poate sa aduca multa plus-valoare.

Hagi e destul de secretos de felul lui. Deocamdata nu mi-a spus daca ar avea vreo oferta. Daca ar avea-o, la relatia pe care o avem noi, sigur mi-ar fi spus. Poate in ultimele trei zile, cand nu ne-am mai vazut noi, sa fi aparut ceva", a spus Gica Popescu, pentru Mediafax.

Gica Hagi a fost aproape 6 ani antrenorul principal de la FC Viitorul, echipa cu care a reusit sa castige un titlu, o Cupa si o Supercupa a Romaniei.