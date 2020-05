Cristi Chivu putea ajunge la un mare club din Romania! "Am avut o intalnire de cateva ore si nu a vrut!"

Cristi Chivu a fost aproape sa preia un post in conducerea unui club de traditie.

Cristi Bobar, presedintele executiv de la CSM Resita, a vorbit despre posibilitatea ca fostul jucator al lui Inter Milan, Cristi Chivu, sa fi ocupat un post in conducerea clubului Dinamo.

"Pe partea de presedinte sau manager a avut oferte de la multe echipe. Inclusiv cand eram eu director sportiv la Dinamo, domnul Negoita l-a dorit ca director general. Am avut o intalnire cu el de cateva ore si nu a vrut sa ocupe aceasta functie. Mi-a spus ca el isi doreste sa antreneze.", a spus Cristi Bobar pentru Gazeta.

Cristi Chivu si-a inceput cariera la CSM Resita si este asteptat ca antrenor in cazul in care echipa promoveaza. "Eu am vorbit cu el, de investit nu va investi Cristi chivu in fotbal. A mai incercat sa ne ajute doar cu mici nevoi, cu sponsorizari.

Normal ca m-am gandit la el pe partea de antrenorat. Daca Resita va fi vreodata in Liga 1, nu este exclus ca el sa antreneze echipa. din ce stiu eu, a avut oferte sa antreneze in Liga 1. Numele stadionului nostru poarta numele tatalui sau. Este clar ca acest club are un loc anume in sufletul lui. El urmareste tot ce se intampla aici.", a mai spus Cristi Bobar pentru sursa citata.