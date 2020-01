"Burleanu ii apara pe cei care l-au votat!" Adi Mutu,  FAVORIT IN FATA lui Chivu pentru postul de selectioner la tineret! Anuntul momentului

Ioan Becali a vorbit despre postul de selectioner al nationalei de tineret pe care Mirel Radoi l-a lasat liber.

Giovanni Becali a oferit o declaratie la Digi Sport despre nationala de tineret. Impresarul a vorbit despre favoritul sa preia postul de selectioner si a explicat de ce Adrian Mutu este favorit in fata lui Cristi Chivu.

"Chivu pare in pole position pentru ca antreneaza echipa 17 ani a lui Inter. Chivu a fost alt om, fata de Mutu. Dar nu cred ca e vreunul favorizat. Chivu are un dezavantaj pentru ca a lucrat contra FRF, a fost in campania lui Lupescu. Mutu a lucrat cu Federatia. Burleanu ii apara pe cei care l-au votat", a declarat Giovanni Becali la Digi Sport.