"Am oferit totul!" Declaratii emotionante din partea lui Cristi Chivu pentru clubul alaturi de care a scris istorie

Cristi Chivu a scris pentru fanii lui Inter pe site-ul oficial al echipei.

Cristi Chivu a publicat o scrisoare pentru fanii lui Inter, chiar pe site-ul oficial al clubului. Fundasul roman a petrecut sase sezoane la echipa din Milano, unde si-a incheiat cariera in 2013.

"Am oferit totul pentru Inter, pana la punctul in care am ajuns sa port urme pe corpul meu. Poate fanii nu m-au vazut niciodata sa sarut tricoul echipe, insa mi-au vazut sacrificiile, eforturile de a ma recupera din accidentari si de a fi util colegilor mei. Asta incerc sa ii invat pe baietii echipei de la tineret: trebuie sa iti atingi obiectivele, drumul catre succes trebuie sa vina din interior. Timpul nu asteapta pe nimeni, trebuie sa fii pregatit. Eu am luptat inarmat cu o casca de cauciuc.", a declarat Chivu la adresa fostei sale echipe.

Chivu este foarte iubit la Inter, club la care si-a riscat sanatatea in urma unei accidentari grave la cap. Mai apoi a jucat purtand o masca de cauciuc. A reusit sa castige Liga Campionilor cu Inter, cu care si-a incununat cariera fabuloasa.

Cristi Chivu a mai jucat la Ajax si AS Romna si a inscris 27 de goluri pentru echipele de club. A fost om de baza in nationala Romaniei si a participat la doua Campionate Europene, in 2000 si 2008.