"Razvan Marin, ai auzit de Chivu?" Mihai Mironica dupa ce Marin a spus ca nu joaca la Ajax din cauza "stampilei de roman"

Gluma inceputului de an vine dintr-un interviu pe care Razvan Marin l-a acordat Gazetei Sporturilor.

El afirma ca tot ce i se intampla rau la Ajax, faptul ca este rezerva la echipa olandeza, e cauzat de faptul ca este roman. Minunat, de ce sa fie o responsabilitate individuala, nu mai bine o pasam pe cineva? De exemplu, pe poporul din care faci parte...

Razvan Marin nu o fi auzit de Cristi Chivu... Nu o fi auzit ca acest roman a fost insusi capitanul faimoasei echipe olandeze. Si ca romanul Chivu are un rol important in istoria unui club precum Ajax. Bine, au trecut multi ani de atunci, vreo 17-18, nu-i poti cere unui tanar din ziua de azi, chiar daca e jucator la Ajax, sa fi auzit de Chivu. Sa mai indraznim sa mai pomenim de Stefan Covaci, antrenorul echipei care cucerea Cupa Campionilor de doua ori pentru Ajax la inceputul anilor ‘70? Pai, ce, se juca fotbal pe atunci?

Marin spune ca “altfel sta treaba cu sarbii, cu croatii”. Cumva, Razvan Marin ne spune ca sarbul Dusan Tadic are un cu totul alt statut la Ajax fata de romanul nostru nu pentru ca e o diferenta uriasa de randament intre cei doi. Nu, ci doar pentru ca Tadic e sarb...

Poate ca Ajax s-a hotarat sa dea 12 milioane de euro pe Marin crezand ca e ceva croat, bosniac, neam cu Marko Marin, fotbalistul care facea cariera in Germania. Si apoi, cand au descoperit ca Razvan este roman, au hotarat sa-l marginalizeze, mai pe rasism, asa...

Razvan Marin ne aduce aminte cu aceasta explicatie ridicola pentru esecul sau in Olanda de Mugur Gusatu, atacantul care se plangea ca nu joaca la Heerenveen pentru ca antrenorul favorizeaza un olandez de-al lui, unu’ Van Nistelrooj...

Razvan Marin este un jucator bun. N-a facut niciun meci deosebit la nationala, dar a prins partide excelente la Standard Liege. A trecut insa la un nivel superior si n-a mai facut fata. Nu are nicio legatura cu pasaportul lui. Cluburile de acest nivel nu judeca atat de grosolan. Brighton are un iranian care va ramane titular sau cu minute pe teren chiar daca se intampla aceste evenimente tensionate intre USA si Iran, iar spoonsorul principal al lui Brighton este o companie americana. In timp ce romanul Baluta nu prinde nici banca de rezerve la Brighton...

Pana la urma si mentorul lui Razvan Marin in fotbal, Gica Hagi, are aceeasi impresie, ca nationalitatea sa este o povara, spunand ca ar fi fost si mai apreciat in fotbal daca era sud-american sau altceva. Scuza asta, povara asta de a fi roman si nu iranian ca Jahanbakhsh, senegalez ca Mane, albanez ca Hysaj, tanzanian ca Samatta care este capitanul echipei la care Ianis Hagi este rezerva, este o mostenire lasata in fotbalul nostru din generatie in generatie.