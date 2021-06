In Bucuresti, exact ca la Roma! Cel mai bun pizzaiolo din Capitala a pregatit o pizza speciala pentru debutul Euro 2020

Fluierul de start al Euro 2020 si victoria Italiei in partida de debut au fost asteptate intr-un mod inedit de un pizzaiolo bucurestean.

Radu Paul Verdesi detine cea mai autentica pizzerie din Bucuresti, unde prepara pizza la fel ca in capitala Italiei. A stat 12 ani in Italia, asa ca e mare fan al lui AS Roma si al nationalei Italiei. Pentru a saluta debutul Euro 2020, dupa un an greu incercat de pandemia de coronavirus, el a facut doua pizza, una cu steagul Italiei si una cu cel al Turciei, pentru a celebra meciul de debut al turneului. Motto-ul pizzeriei sale este "Un colt de Roma la Bucuresti", pentru ca aduce aproape toate ingredientele din Italia si respecta intocmai reteta de pizza romana. Spune ca pizza sa nu l-ar dezamagi nici pe Cristiano Ronaldo, daca starul portughez vine in sferturile de finala la Bucuresti.

"Am stat in Roma 12 ani, am locuit acolo, am lucrat mult timp. Italienii, in general, pun accent foarte mult pe mancare si fotbalul e foarte iubit, e unul dintre sporturile cele mai iubite din Peninsula. Sunt microbist inrait cu Roma, aveam chiar abonament, 7 ani la rand am mers la meciurile lor pe Stadio Olimpico. Toata viata am tinut cu Roma. Si cu nationala Romaniei. Daca joaca Romania - Italia, tin cu Romania. Dar, ca si echipa secunda, iubesc Italia. Iubesc Roma, iubesc Italia. Dupa Romania, e prima tara cu care tin. Sper sa castige Euro 2020.

Am facut o pizza speciala pentru debutul Euro 2020, avand in vedere ca Italia si Turcia au avut meciul de deschidere. Eu cred ca lumea intreaga iubeste bucataria italiana. Si turcii au o bucatarie foarte vasta si foarte buna, dar nu se compara cu cea italiana. In pizza pentru Italia am pus o mozzarella de bivolita, pe partea alba, cu ulei extravirgin de masline si busuioc. In partea stanga am facut un pesto, o salsa picanta. In partea dreapta am facut rosii feliate cuore di bue, o numesc italienii, noi o chemam inima de bou, busuioc si oregano din abundenta. Pentru pizza Turcia am folosit un filone fior di latte, o mozzarella un pic mai uscata, rosii pachino italienesti, mult sos de rosii, oregano, ulei de masline si un pic de trufe negre romanesti, peste, ca si decor.

Noi aducem totul din Italia, de la mozzarella, faina, ulei de masline, salamuri, prosciutto, condimente, totul, absolut tot. Eu am lucrat 11 ani intr-un restaurant foarte prestigios, de o stea Michelin, in Roma. Dar am fost fascinat de pizza taglio, asa ca am adus reteta la Bucuresti. In 2013, cand m-am intors eu, nu era nicio pizzerie al taglio in Bucuresti. Sunt orgolios ca am adus acest concept in Romania, este prima pizzerie al taglio din Bucuresti. Eu am ales aceasta reteta pentru ca imi place nici prea groasa, nici prea inalta, nici prea uleioasa... Am facut-o un pic pe gustul meu, asa cum se face in capitala Italiei. Acum vin oameni din toata tara, ca sa manance pizza noastra, ca la micii de la Cocosatu sau de la Obor sau de shaorma din alte locuri celebre, am devenit obiectiv turistic gastronomic.

E foarte important pentru tara noastra, pentru Bucuresti, in special, ca organizam meciuri la Euro 2020. Chiar avem nevoie de o chestie din asta, ca de un declic, dupa acest an de carantina din cauza Covid-19. Ce sa zic, daca Romania nu este calificata la Euro 2020? Forza Italia! Sa castige ragazzi turneul, ca sunt cei mai aproape de nationala noastra, la cati romani locuiesc in Italia. As vrea ca pentru meciul din sferturile de finala sa vina Cristiano Ronaldo, nu o sa-l dezamagesc. Oricarui jucator din lume, oricarei vedete, ii va placea pizza noastra. O pizza ca a mea, ca la Roma, pizza pala ala romana, nu are cum sa nu o iubeasca", a declarat Verdesi pentru PRO TV Sport.