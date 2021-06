Suma uriasa pe care o castiga din bonusuri Germania la Euro 2020! Ce l-a scos din sarite pe directorul general al nemtilor

Din articol Lotul Germaniei pentru Euro 2020

Federatia Germana ofera un bonus imens in cazul in care nemtii vor triumfa la Campionatul European.

Directorul general al Federatiei Germane de Fotbal, Oliver Bierhoff a confirmat la o conferinta de presa ca fiecare jucator va primi un bonus de 400.000 de euro daca Germania devine campioana europeana.

Suma anuntata a creat o dezbatere in tabara germana, deoarece va fi cel mai are bonus castigat vreodata de nationala Mannschaftului. Bierhoff a fost enervat de intrebarea jurnalistilor despre aceasta cifra care se ridica in total la peste zece milioane de euro pentru intreg lotul.

"Da, este o suma mare. Dar mi-ar placea sa le pot plati jucatorilor nostri cand se va termina Euro", a declarat Bierhoff, la conferinta de presa.

Pentru Cupa Mondiala din 2018, germanii ar fi trebuit sa castige 350.000 de euro daca ar fi ridicat prestigiosul trofeu, iar pentru Euro 2016 ar fi incasat 300.000 de euro.

Portari: Manuel Neuer (Bayern Munchen), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt);

Fundasi: Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Antonio Rudiger (Chelsea), Robin Gosens (Atalanta), Christian Gunter (Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Koch (Leeds), Niklas Suele (Bayern);

Mijlocasi: Ilkay Gundogan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Emre Can (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern), Thomas Muller (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Leroy Sane (Bayern), Florian Neuhaus (Borussia Moenchengladbach);

Atacanti: Timo Werner (Chelsea), Kevin Volland (Monaco)

