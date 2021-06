"Cand s-a intamplat asta, ei au castigat Campionatul Mondial!" Ilie Dumitrescu si-a ales favorita la Euro 2020! Cu ce nationala tine

Campionatul European va incepe pe 11 iunie si se vede la PRO TV!

Ilie Dumitrescu a vorbit cu nerabdare despre Campionatul European, turneu in care Romania este una dintre tarile gazda. 'Mister' a dezvaluit pe care nationala pariaza pentru a castiga marele trofeu, argumentandu-si alegerea.

"Este intr-adevar mare pacat ca nu putem avea echipa nationala la Bucuresti, e un eveniment extraordinar, pacat ca nu suntem in aceasta competitie in momentul de fata. Se simte emulatia creata de eveniment, abia astept sa inceapa.

Pariez pe Anglia sa castige Euro. Pentru ca fotbalul englez a avut cele mai importante competitii la nivel de club: Champions League si Europa League. A fost finala englezeasca in Champions League, Man. United in Europa League. Daca privim putin in urma, cand a fost o finala germana in Champions League, Bayern si Dortmund, cand Bayern a castigat pe Wembley, Campionatul Mondial a fost castigat de Germania. Sunt foarte multi jucatori valorosi care au ajuns la un nivel foarte bun. Ai Kane in fata, ai Sterling Foden, Jadon Sancho, Mount, Henderson, jucatori cu experienta, foarte puternici in momentul de fata.

Dar exista si Franta, care este o forta in momentul asta. Ne uitam la ce reprezinta si realizam ca e o nationala foarte puternica. Kante, Pogba, sa ai Griezmann, Mbappe si Benzema in fata, e intr-adevar...finala se va juca pe Wembley", a spus Ilie Dumitrescu.

Intrebat despre nationala Romaniei, fostul fotbalist a venit cu un verdict si a declarat ca are incredere in mixul de generatii pe care il incearca selectionerul.

"Cred ca puteam sa scoatem mai mult de la meciul cu Islanda, dupa sa pregatim foarte bine meciul cu Ungaria, care a castigat contra Islandei. E un moment delicat, in care trebuie sa strangem randurile, sa scoatem maximum din aceasta generatie si sa vina si rezultatele pentru ca au fost si ceva experimente la nivel de echipa nationala pana acum.

Trebuie sa ne punem sperante mari in mixul de generatii, aici ai un nucleu important de jucatori, au fost cu Mirel Radoi la U21, au jucat o semifinala, puteam ajunge in finala. Am condus la pauza Germania cu 2-1, nu am jucat finala, cu un mix, e important nucleul de jucatori cu experienta care au fost constanti la nationala. Deci mixul cat mai repede si sa apara si rezultatele", a adaugat acesta.

