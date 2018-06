A lucrat la spalatoria auto, a livrat pizza, a fost croitor si a maturat strazile! Omul-minune care a ajuns la Mondial si se lupta cu marile nume ale fotbalului

Fotbalistii prezenti la Mondialul din Rusia au povesti de viata impresionante.

Iranul este una dintre nationalele care conduc in topul acestor povesti de viata emotionante.

La fel ca milioane de copii din intreaga lume, multi copii iranieni viseaza sa devina fotbalisti celebri. Iar exemplele care le cresc sperantele se regasesc in echipa de Mondial a Iranului.

Intre aceste exemple, se regaseste portarul Alireza Beiranvand. Este unul dintre fotbalistii cu cele mai impresionante povesti de viata care se afla in Rusia.

Beiranvand s-a nascut in 1992 in Sarab-e-Yas, un oras cu doar 2.500 de locuitori din provincia Lorestan. Acesta nu a avut niciodata sprijinul familiei pentru a-si implini visul de a deveni un mare fotbalist.

Portarul iranian nu s-a sfiit niciodata sa vorbeasca despre problemele pe care le-a avut inca de mic si despre obstacolele pe care a trebuit sa le depaseasca pentru a ajunge, in 2018, sa reprezinte tara sa la Cupa Mondiala din Rusia.

"Eram adolescent si voiam sa merg la Teheran ca sa gasesc o echipa la care sa pot juca, dar familia mea avea nevoie de sprijinul meu financiar, iar tatal meu nu era de acord cu planurile mele", a povestit Beiranvand.

In cele din urma, el a plecat la Teheran fara sa lespuna parintilor si a inceput sa joace la clubul Vahdat.

Cu toate ca juca, in sfarsit, fotbal, adolescentul de 15 ani avea nevoie de un acoperis deasupra capului, asa ca a inceput sa-si caute de munca. A lucrat intr-o spalatorie auto, a livrat pizza, a fost croitor si a maturat strazile.

Cu ambitie si munca multa, Beiranvand a ajuns sa fie selectat in lotul echipei nationale si este legitimat la clubul Persepolis F.C. din Teheran.

"Multe dintre visurile mele s-au implinit, dar de cand am venit in Teheran, la varsta de 15 ani, visez sa joc in ligile europene", a marturisit portarul Iranului.

Alireza Beiranvand se va afla in poarta nationalei Iranului miercuri, in confruntarea cu Spania, al doilea meci din grupe al celor doua selectionate la Cupa Mondiala din Rusia.