"Nu sunt un fanatic, mananc pizza cu fiul meu! Nu merg zilnic la sala" Cristiano, adevarul despre stilul de viata! Interviu inedit acordat unui vlogger

Cristiano Ronaldo a aparut in clipul unui cunoscut vlogger britanic.

Cristiano Ronaldo a vorbit in vloggul unui pusti britanic, cunoscut pe YouTube sub pseudonimul ChrisMD. Acesta are peste 4 milioane de urmaritori pe YouTube si peste 1 milion pe Instagram. Ronaldo a vorbit despre stilul sau de viata, dar s-a bagat si la un joc de tenis de masa.

Cristiano Ronaldo: "Nu sunt un fanatic! Mananc pizza si nu merg zilnic la sala"

"As vrea sa am varsta metabolica a unui tanar de 20 de ani. E putin exagerat. Totusi, viata mea e sportul, sunt dedicat antrenamentelor si pregatirii. Succesul se datoreaza si acestui lucru. Nu e un secret, trebuie sa ai grija de tine. Daca tu nu ai grija de tine, nimeni nu o sa aiba.

Dar nu sunt un fanatic. Mananc pizza cu fiul meu!

Ideea este sa ai grija de tine si sa mananci potrivit scopurilor tale.

Nu pot merge la sala zilnic. Daca as merge zilnic, as fi obosit la meciuri. Trebuie sa gasesti o balanta, un echilibru.



In viata trebuie sa intelegi lucruri; mai ales atunci cand imbatranesti trebuie sa stii sa ai grija. La 20 de ani lucram altfel, acum lucrez diferit. Dar ma simt in continuare bine, sunt motivat. Principalul factor este mintea! Daca esti motivat, poti face orice", a spus Cristiano Ronaldo.