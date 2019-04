Flavius Stoican a luat FOC dupa ce i s-a cerut demisia: "Vine sa manance pizza, nici nu se uita la meci. Penibilitate crunta"

Un membru al Consiliului Local din Iasi i-a cerut demisia lui Flavius Stoican.

La sedinta Consiliului Local din Iasi pentru bugetul pe 2019 s-a cerut demisia lui Flavius Stoican de la Poli Iasi. Antrenorul a rabufnit azi in conferinta de presa si l-a acuzat pe consilierul respectiv ca incearca sa-si faca imagine pe spatele echipei de fotbal si ca vine la meciuri ca sa manance pizza.

”Il sfatuiesc pe cel care mi-a cerut demisia sa-si vada de treaba lui, de ceea ce are de facut in Consiliul Local! Mi se pare penibil ca intr-o sedinta de CL sa sara la fotbal doar ca sa-si faca imagine. Mi se pare penibil! Cel care mi-a cerut demisia am auzit ca vine la meci si mananca pizza.

Nici nu se uita la meci! Sta cu o casca in urechi si mananca pizza in timpul partidei. Sa vina sa plateasca biletul la meci, sa dea 10 lei si apoi sa aiba o opinie. Sa nu se trezeasca vorbind in sedinta, ca sa-si faca reclama. Am fost la biserica si mi-am spus ca trebuie sa fiu mai cam. Dar cand vad o astfel de situatie... sa te legi de fotbal, mi se pare penibil.

Te iei de Stoican si de jucatori, tu care nu ai adus un leu la club, doar ca sa-ti faci reclama, mi se pare de o penibilitate crunta. Avem nevoie de 25 de aspersoare, de furtun, de cuple si de alte materiale. Daca e atat de iubitor, sa vina pana saptamana viitoare sa le aduca. Si atunci le spun la jucatori, pe care el i-a denigrat, ca la fiecare gol sa le treaca prenumele pe tricou.

Nu numele. Ca nu vreau sa le fac campanie. E strigator la cer! Am fost diplomat cand m-a sunat de la ProSport. Dar dupa am citit declaratiile lui... Auzi la el, sa vin sa dau explicatii in CL. Ca folosesc jucatori din lumea a treia. Acel om vine la club si mananca pizza. Nici nu se uita la meci macar”, a declarat Flavius Stoican.



Stoican: Faceti stadion, apoi sa vorbiti!

Flavius Stoican e nemultumit de conditiile de la Poli Iasi, echipa care se confrunta cu grave probleme financiare.



”Faceti ceva acolo pentru oras, ca de asta v-au pus oamenii acolo. Udati terenul, faceti stadion. Si dupa aceea vorbiti! Faceti toate terenurile din Iasi! Mie mi-ar fi rusine sa vorbesc. Ei vor sa distraga atentia de la probemele care sunt in Iasi. Si distrag atentia vorbind despre fotbal.

Oameni ca ei o sa puna bete in roate ca sa nu se mai faca stadionul nou. Genul asta de oameni. Ofera conditii, tu consilierule, si dupa aceea cere! Pentru ca nu faci nimic pentru fotbal. Daca nu aduce materialele pe care le-am cerut pana saptamana viitoare, sa taca!

Vezi-ti de oile tale, de groapa ta, de mieii tai, pentru ca tot vine Pastele. Zici ca suntem pe timpul lui Ceausescu. Doamne, unde am ajuns! Nu mai distrageti atentia de la problemele orasului!”, a continuat antrenorul de la Poli Iasi.



Florentin Ciobotaru, consilier PSD, i-a cerut lui Stoican explicatii!

La sedinta la care trebuia sa se discute despre buget, Florentin Ciobotaru a vorbit despre situatia echipei de fotbal si i-a cerut lui Stoican sa vina in Consiliu cu explicatii.



„Incotro, Politehnica Iasi? Cred ca ar trebui sa ne punem aceasta intrebare. Asistam de cel putin doua luni de zile la o rusine fotbalistica in Copou. Cred ca aveti mijloace legale, domnule primar, sa-l aduceti pe antrenorul echipei fanion a Iasiului in plenul Consiliului Local sa ne explice ce strategie aplica daca noi reusim performanta ca in ultimul meci, cel de pe teren propriu, sa smulgem un rezultat de egalitate cu ultima clasata acasa.

Am auzit ca vreti sa faceti un lucru deosebit, sa modernizati stadionul din Copou, dar lipseste obiectul muncii. Nu este in regula. Am impresia ca ceva se intampla acolo. Am vazut in decursul anilor, la Iasi, antrenori adevarati, care au reusit sa scrie istorie. Ar trebui ca acest domn Stoican sa vina sa ne prezinte ce are de gand. Dincolo de spectacolul pe care vreau sa-l vad in teren, observ tot timpul pe marginea terenului un domn care a venit sa ne predea lectii de actorie. Nu e in regula. Si domnul Adrian Ambrosie ar trebui sa vina sa ne mai explice.

Nu este in regula ca un oras de talia Iasiului sa nu aiba o echipa care sa performeze. Este jenant! Si eu iubesc fotbalul si as vrea sa merg cu placere pe stadion. Experimentam cu fotbalisti din lumea a treia, a patra, a cincea, dar oare noi nu avem o pepiniera aici sa facem performanta?“, a fost discursul consilierul PSD Florentin Ciobotaru.

Poli Iasi intalneste Botosani in "adevarata batalie a Nordului", duminica, in Liga 1. :)