Radu Verdeși, unul dintre cei mai cunoscuți pizzaiolo din București, celebrează meciul dintre FCSB și Bologna din Europa League producând o pizza în culorile roșu și albastru, tradiționale pentru ambele cluburi.



Roșii San Marzano și mozarella de bivoliță, pentru culorile roșu și albastru

"Mi-a venit ideea, pentru că ambele echipe au aceleași culori, roșu și albastru închis. Am zis să o fac ca o primire din partea Bucureștiului, să îi așteptăm pe cei de la Bologna cu ceva surprinzător. Nu vine în fiecare zi o echipă din Italia la București, care să întâlnească campioana țării.



Această pizza are o bază roșie, de suc de roșii San Marzano, adus de noi din Italia. Îl pasăm la mână, e condimentat cu ulei de măsline, busuioc și sare de mare. După care am adăugat niște roșii proaspete și am făcut un caprese, adăugând mozarella de bivoliță, colorată cu spirulină, ceea ce nu a fost foarte simplu. Am făcut mai multe probe și mozzarella di bufala s-a pretat cel mai bine pentru a scoate acest albastru de pe echipamentele ambelor echipe. Toate ingredientele noastre sunt aduse din Italia.



E fan AS Roma și Steaua și a adus conceptul pizza pala alla romana în București

Am locuit 12 ani la Roma și mi-a plăcut foarte mult acest concept de pizza la felie, pizza pala alla romana. Am adus-o în România, când m-am întors, fiind primul concept din București de pizza la felie. Românilor le place foarte mult pizza, mai ales dacă o faci de calitate și respecți ingredientele originale. Sunt foarte importante toate etapele, de la blatul făcut cum trebuie, cu făină specială, cu dospire lungă, pentru a fi mai ușor de digerat, până la tipul de cuptor și servirea.



Îmi place fotbalul, eu în Italia țineam cu AS Roma, dar având în vedere că joacă cu FCSB, o să țin cu echipa românească. Bologna este o echipă foarte importantă în Serie A, dar e o rivală a Romei și nu pot să îi susțin niciodată ca să învingă o echipă din România. Cu echipa României țin, locuiesc aici, sunt aici. Cu Steaua țineam înainte să plec în Italia. Fotbal am jucat, eu sunt din Piatra Neamț, am jucat la Olimpia, care forma jucători pentru Ceahlăul. Doar doi ani, după aceea am plecat la liceu și am renunțat.



"Mulți dintre clienții mei italieni spun că e mai bună ca în Italia"

Mulți dintre clienții mei italieni spun că e mai bună ca în Italia. Eu pot să confirm asta, pentru că merg și acum des acolo și pot să garantez că se bate cu cea mai bună pizza din Italia fără nicio problemă. Pot să ne ceară și echipele pizza pentru refacerea de după meci, le aducem oricând 40-50 de pizza fără probleme, suntem mereu pregătiți", a declarat Radu Verdeși pentru Sport.ro.

