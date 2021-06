Romanii au trait bucuria primului meci de la EURO 2020, in direct, pe PRO TV si VOYO!

Un moment atat de asteptat, un fluier de start visat de fanii fotbalului si o prima seara de gala de exceptie!

EURO 2020 a inceput cu o festivitate de vis oferita pe stadionul din Roma, acolo unde Andreea Boceli a interpretat magistral Nessun Dorma, iar Martin Garrix, Bono & The Edge au completat spectacolul cu momentul special pregatit pentru imnul competitiei We are the people.

Echipele care au deschis maratonul fotbalistic au fost cele din grupa A, Italia si Turcia. Condusi de Roberto Mancini, italienii au dominat categoric si au reusit sa porneasca cu dreptul lupta spre titlul european. Scorul de 3-0 reusit in urma autogolului lui Demiral si a golurilor lui Immobile si Insigne a dus-o pe Italia direct in fruntea clasamentului grupei, inaintea meciului dintre Tara Galilor si Elvetia.

Prima partida de la EURO 2020 a fost lider de audienta! Meciul a inregistrat 9.2 puncte de rating si 27.7% cota de piata in randul publicului national, cu varsta cuprinsa intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, in timp ce televiziunea de pe pozitia secunda avea 6.1 puncte de rating si 18.3% share. La nivelul publicului cu varsta cuprinsa 18 si 49 de ani, din mediul urban, in intervalul orar 22:00 – 23:51, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 9.4 puncte de audienta si 32.6% cota de piata, in timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 4.9 puncte de rating si 17.0% share.

Aproape 1.5 milioane de telespectatori din intreaga tara au urmarit show-ul, iar in minutul de maxima audienta de la 22:46, aproape 1.9 milioane de romani traiau bucuria fotbalului.

Spectacolul continua cu alte 3 meciuri, astazi!

Fanii fotbalului au un program incarcat in cea de-a doua zi a competitiei. De la ora 16:00, clasamentul grupei A va prinde contur dupa ce Tara Galilor va intalni Elvetia, iar de la ora 19:00 incep emotiile pentru suporterii echipelor din grupa B. Primii vor intra in lupta nordicii, Danemarca urmand sa intalneasca Finlanda, iar de la ora 22:00, una dintre favoritele turneului, Belgia va juca contra Rusiei.

Niciun meci nu trebuie ratat, iar toate pot fi vazute, in direct, de oriunde ati fi, pe PRO TV si VOYO!