Aroganta de MILIARDAR a unui patron din Liga 1! Dezvaluiri incredibile: "Mancam pizza, mi-a adus un BMW nou, cu 0 kilometri la bord, doar pentru ca am dat un gol!"

A fost atat de apropiat de el, incat patronul i-a facut toate poftele.

Dezvaluiri incredibile ale lui Kehinde Fatai din perioada pe care a petrecut-o la Astra. Fatai spune ca patronul Niculae l-a lasat masca in mai multe situatii. I-a facut cadou o masina si l-a luat cu el in avionul sau privat doar pentru ca marcase niste goluri care-l facusera fericit. :)

Niculae era gata de sacrificii financiare uriase pentru a-i rasplati pe jucatorii apropiati de el, spune Fatai.

"Daca Niculae te place, e gata sa-ti ofere totul. Cand eram la Astra, mi-a oferit un apartament, o masina si un ceas Rolex foarte scump. Mi-a zis ca daca voi marca in fata lui Lyon si vom intra in grupele europene, voi zbura cu avionul lui privat la urmatorul meci. Am marcat si am castigat, la meciul cu Celtic am mers in avionul privat al patronului", povesteste Fatai, citat de ziare.com.

N-a fost singura surpriza a milionarului pentru fotbalistul nigerian.

"In 2010, Astra se lupta la retrogradare. Niculae mi-a zis ca daca dau gol cu Sportul si castigam, pot sa-i cer ce vreau. La final, am castigat cu 1-0 si ne-am salvat, iar eu am marcat. Dupa meci, Niculae m-a intrebat ce-mi doresc. I-am spus ca vreau sa-mi schimb masina si ca imi plac BMW-urile. Au trecut cateva ore, am ajuns acasa, la Ploiesti, mancam pizza cu prietenii. Am primit apoi un telefon de la cineva din conducere care mi-a zis sa ies in strada. Am iesit si in fata mea era un BMW nou, cu zero kilometri. Am fost foarte surprins. Niculae mi-a zis ca l-am facut fericit", isi aminteste Fatai.

Acum in varsta de 29 de ani, Fatai joaca la Dinamo Minsk, dupa ce a mai trecut prin Cehia si Rusia. Nu e tentat sa revina in Romania. Nici macar la FCSB, echipa despre care spune ca l-a ofertat: "Am avut posibilitatea sa ajung agolo, dar Niculae nu m-a lasat. Becali est eun nebun. Vorbeste prea mult la TV, nu imi place. Imi aduc aminte ca am dat gol cu Steaua si el vorbea urat despre mine la televizor. Zicea ca un fotbalist cu numele meu nu va juca niciodata la echipa lui."