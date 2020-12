E FOAME la propriu la Dinamo! Detalii HALUCINANTE: "Inainte de ultimul meci au avut doar doua oua! Cand au vazut pizza a fost sarbatoare"

Situatia la Dinamo e demna pentru un scenariu de film de la Hollywood.

La Dinamo nu mai este o gluma situatia extrem de grea din punct de vedere financiar, iar Danut Lupu, fost jucator in Stefan cel Mare si apropiat al clubului, a facut cateva dezvaluiri halucinante.

"Am auzit ca inainte de ultimul meci au avut doar doua oua, apoi le-a trimis domnul Badea 30 de cutii de pizza si era sarbatoare", a spus Danut Lupu la Digisport.

Pablo Cortacero continua sa promita ca vor intra banii in conturi, insa Dinamo risca sa ramana fara jucatori.

Dupa ce Cosmin Contra a plecat si a fost urmat de spaniolii Borja Valle si Isma Lopez, mai multi fotbalisti ameninta cu plecarea.

"Cainii" sunt neplatiti de patru luni de zile. In ciuda situatiei dramatice prin care trece clubul pe plan administrativ, Dinamo a reusit sa lege doua victorii consecutive in Liga 1 si a urcat pe locul 12 in clasament, cu 13 puncte.

Runda viitoare, 'cainii' primesc vizita lui Poli Iasi.