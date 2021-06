Alessandro Caparco mizeaza pe Italia la Euro 2020! Regretul portarului care a aparat in ultimii 10 ani in Romania

Meciurile Italiei vor putea fi vazute, in direct, la PRO TV.



Alessandro Caparco a sosit in 2010 in Romania, cand a fost transferat de FCM Targu Mures de la Grosseto. Italianul s-a integrat in Liga 1 si de atunci a evoluat in campionatul nostru pana in 2020, cand s-a retras din activitate. A mai jucat pentru Poli Iasi, Concordia Chiajna si Dunarea Calarasi.

Portarul are incredere in nationala lui Roberto Mancini si crede ca Italia are o sansa buna de a castiga aceasta editie a Campionatului European, cu toate ca regreta ca nu isi poate sustine favoritii de pe Olimpico din cauza restrictiilor si locurilor limitate.

"Abia astept meciul, il voi vedea impreuna cu toata familia, cu tata, cu fratele. Mi-ar fi placut sa fiu in tribune pe 'Stadio Olimpico', dar e greu cu aceste restrictii. Este un stadion incredibil, iar atunci cand joaca nationala Italiei iti da o energie incredibila, magica. Toata Italia simte acest meci, vibreaza. Sper sa fie bine pentru noi. Sper sa castige Italia si sa nu fie surprize. Nornal, Italia e favorita mea, este capabila sa castige Euro.

Nu stiu daca un nume poate iesi mai mult in evidenta fata de altii la echipa Italiei, dar Mancini a reusit sa faca o familie, sa stranga niste fotbalisti care se inteleg foarte bine si in teren, dar si in afara. Asta am observat. Cred ca acesta poate fi secretul lui Mister Mancini", a declarat Alessandro Caparco pentru Prosport.

Chiar daca s-a retras din activitate, italianul a ramas sa lucreze in Romania si este antrenorul de portari al lui FC Voluntari.

