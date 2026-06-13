Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a evidențiat faptul că s-a înțeles cu Jovan Markovic să semneze cu echipa pregătită de Marius Croitoru. Fotbalistul a rămas liber de contract la finalul sezonului după ce și-a încheiat colaborarea cu Farul Constanța.

Valeriu Iftime: ”Ne-am înțeles! E fotbalist de fotbalist, o să vedeți ce succes va avea la noi”

Finanțatorul moldovenilor e convins că Markovic își va recâștiga încrederea în el la Botoșani și va redeveni jucătorul de odinioară. Universitatea Craiova l-a dat sub formă de împrumut pe Markovic la Hermannstadt și Oțelul Galați, înainte să-l cedeze definitiv la Farul.

”Da, este adevărat că ne-am înțeles cu Jovan Markovic. Este un fotbalist bun, mi-a spus Marius Croitoru de el. Imediat l-am vrut, chiar dacă mulți oameni mi-au spus că sunt probleme cu el, cu greutatea și așa mai departe. Eu cred foarte mult în copilul acesta.

O să vedeți ce fotbalist facem la Botoșani din el. Să vedem la vizita medicală dacă este ok, cum este cu greutatea și apoi îi dăm drumul la treabă. Este fotbalist de fotbalist. Un fel de Ongenda și sunt convins că va fi un succes pentru Botoșani.

Îl asemăm cu Ongenda din punct de vedere al talentului, dar și al capriciilor. Așa sunt ei. Dar dacă se găsește un antrenor să-i înțeleagă, atunci toată lumea are de câștigat”, a spus Iftime, potrivit Digi Sport.

Cifrele lui Jovan Markovic

Universitatea Craiova: 149 meciuri jucate, 28 goluri înscrise, 14 pase decisive

Academica Clinceni: 27 meciuri jucate, 5 goluri înscrise, 3 pase decisive

Farul Constanța: 21 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Oțelul Galați: 7 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decisive

FC Hermannstadt: 4 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Ciprian Marica, aspru la adresa lui Markovic: ”Degeaba toți ne dorim dacă el nu-și dorește”

Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, nu a avut cele mai bune cuvinte la adresa lui Markovic, după sezonul pe care fotbalistul l-a avut la Ovidiu.

”În primul rând trebuie să vrea el. Degeaba toţi ceilalţi ne dorim dacă el nu-şi doreşte. Din păcate, sunt jucători care realizează prea târziu că asta e cea mai bună perioadă şi că ar fi putut să dea mult mai mult.

Când te trezeşti târziu şi crezi că ai timp şi că merge şi aşa, la final când tragi linie nu te alegi cu nimic. Te-ai născut talent şi ai murit speranţă. Sper să nu fie cazul lui Markovic, dar nu e suficient să ai un sezon bun, nu e suficient să ai evoluţii bune doar din când în când. E nevoie să ai constanţă, să fii bun la fiecare meci.

Viaţa de fotbalist e scurtă şi trebuie să obţii maxim. Dacă realizezi asta ai şanse bune să faci ceva. Dacă crezi că ai timp, ajungi la o vârstă şi pierzi trenul. El era un jucător care avea potenţial şi calitate. Dacă se mulţumeşte cu puţin, e problema lui. Noi am vrut şi vrem şi să-i dăm o mână de ajutor”, a spus Ciprian Marica, conform Iamsport.ro.