Renzo Rossi este căsătorit cu o româncă, a ajuns în România în 1995 și a lucrat ca antrenor și manager sportiv la FC Național, Rapid, CFR Cluj, FCSB, Poli Iași, Ceahlăul Piatra Neamț, ASA Târgu Mureș, FRF (fotbal feminin) și Chindia Târgoviște. Tatăl unei talentate dansatoare, tehnicianul spune că se trage dintr-o familie cu pedigriu în comerț din regiunea Romei și a deschis recent o afacere cu pizza și patiserie după rețete romane în Capitala României.

"Eu dau niște sfaturi, pentru că știu un pic meseria"

"Eu aveam deja acest magazin, aparține familiei soției mele. În acest spațiu era un magazin și o fructărie. Am avut niște chiriași care au făcut probleme, apoi am închis și am reamanajat spațiul. Eu mă trag dintr-o familie care se pricepe la comerț. M-am uitat în cartier și am constatat că era nevoie de o cafenea. Prima dată am vrut să deschidem noi o cafenea, dar apoi a venit patronul unui lanț cu multe cafenele în București și le-am dat lor spațiul, pentru că au mai multă experiență. Am bătut palma cu el și asta a fost, deși am mai avut oferte.

În cealaltă parte, a venit cineva și am făcut o asociere, le-a plăcut ideea mea. Nu vindem cafea, pentru a nu face concurență în partea cealaltă, dar avem pizza, sandvișuri și patiserie după rețete italiene. Ei au pus bazele și eu stau aici și dau niște sfaturi, pentru că știu un pic meseria. Cât am lucrat eu la Târgoviște, ei au început, iar eu i-am ajutat cu furnizorii, cu rețete.

Afacerea e în continuă dezvoltare, încercăm să atrage clienți din zona noastră. Cu siguranță la mine nu o să vedeți pizza cu ananas, pentru că e o abominație. Orice italian o să vă zică la fel. Mie îmi place toată pizza, mă țin un pic departe de vitrine, pentru că e greu să mă abțin, dar slăbiciunea mea este croissantul. În România se face cu unt, dar nu mai poți să îl încălzești. În Italia e o rețetă specială, cu margarină. Poți lua croissantul, în încălzești acasă și își păstrează frăgezimea. E o rețeță diferită.

"În Italia, se mănâncă pizza și paste în fiecare zi, nu există că sunt mulți carbohidrați"

Pizza a început cu focaccia, blatul simplu, apoi în Campania au pus sos de roșii, busuioc, mozzarella. Acum există o varietate imensă. La noi, în Italia, se mănâncă pizza și paste în fiecare zi, nu există că sunt mulți carohidrați, că te îngrașă. Pizza e cea mai sănătoasă, dacă pui ingrediente de calitate, pentru că are carbohidrați, proteine, vitamine, minerale. De ce fotbaliștilor le dau să mănânce pizza sau paste când se termină meciul?

Până acum, dintre prietenii cunoscuți a venit Massimo Pedrazzini, a venit Cristiano Bergodi, Cristi Săpunaru a zis că vine să ne viziteze, au mai venit câțiva fotbaliști și oameni de fotbal, mai ales cei cărora le place modul cum se face pizza și patiseria în Italia. Glumeau că poate ne specializăm să fim furnizori de pizza de după meci pentru echipele din Liga 1, ceea ce nu e o ideea rea.

"Apoape toate ingredientele sunt din Italia, așa se face pizza la Roma"

E un experiment ca să vedem cum merge treaba. Dacă afacerea se dezvoltă bine, atunci ne gândim și la deschiderea unor alte locații. Lângă noi avem Facultatea de Stomatologie, Liceul Lazăr și Liceul Cervantes, Facultatea de Drept și cea Facultatea de Medicină Veterinată sunt și ele aproape, cred că avem un vad bun. Am deschis cam de două luni. Încercăm să păstrăm un echilibru între calitate și prețul pe care și-l permit tinerii.

Numele 'Sfizio' înseamnă în italiană 'capriciu', un răsfăț pe care ți-l permiți. Și am pus 'il gusto per tutti' pentru că avem tot ce trebuie pentru cei din zonă, patiserie și cafea de dimineață, apoi sandvișuri și pizza pentru mesele propriu-zise. Vom experimenta să vedem și cum e să ținem deschis pentru cei care ies din cluburi, spre dimineață, un concept foarte răspândit în Italia și în Europa.

Apoape toate ingredientele sunt din Italia, am optat pentru cele din România doar dacă sunt la același nivel și drumul lung putea afecta în vreun fel produsul importat. Prosciutto, mozzarella, sunt din Italia, cu aceleași ingrediente se face pizza la Roma", a declarat Renzo Rossi pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea