Razvan Burleanu despre absenta Romaniei la EURO 2020: "Dezamagirea a fost si mai mare, ar fi fost o senzatie unica"

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a oferit un interviu pentru Agerpres, in cadrul caruia a atins mai multe subiecte legate de fotbalul romanesc si EURO 2020.

Bucurestiul va fi gazda pentru patru partide din cadrul EURO 2020, iar cel mai mare regret al oficialului FRF este ca echipa nationala a Romaniei nu s-a calificat la turneul final.

... despre disputarea partidelor de la EURO 2020 in Romania: "EURO 2020 este o sansa unica pentru Romania, iar pentru FRF, o oportunitate de a intra in randul celor care organizeaza marile competitii sportive. E foarte greu sa patrunzi acolo, sa demonstrezi ca poti asigura standarde foarte inalte de calitate in organizare. Si e foarte usor sa fii exclus din cercul 'celor mari'. De aceea, privim cu maxima responsabilitate cum se vor derula meciurile de la Bucuresti. (...) EURO la Bucuresti va inspira cu siguranta si o noua generatie de copii sa se apuce de fotbal, in aceeasi masura in care EURO ne-a adus la un loc cel mai mare numar de voluntari angrenati vreodata in ultimii 30 de ani."

... despre absenta Romaniei la EURO 2020: "Regretul este foarte mare, ar fi fost ceva extraordinar sa putem evolua la EURO pe teren propriu. Sunt trist, ar fi fost o senzatie unica. Avand in vedere ca ne-am dorit enorm sa fim prezenti, dezamagirea a fost si mai mare. Nu avem decat sa speram ca vom avea cat mai curand o echipa nationala puternica."

... despre candidatura comuna cu Grecia, Serbia si Bulgaria pentru Cupa Mondiala din 2030: "Este un proiect inca deschis. Vom folosi fiecare oportunitate pentru a contura noi candidaturi, in functie de infrastructura pe care o avem la dispozitie. O candidatura este totodata si un exercitiu de diplomatie sportiva. La nivel de infrastructura ne-am dori insa sa concuram cu Polonia, Turcia sau chiar Ungaria."

