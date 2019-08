Au fost consolati de iubite dupa egalul amar cu Mlada Boleslav! Cristea si Soiledis au mancat pizza pe bordura :) FOTO

FCSB nu a reusit sa inscrie in meciul de la Giurgiu cu Mlada Boleslav. Desi au avut ocazii, fotbalistii antrenati in acest moment de Vergil Andronache nu au putut trimite mingea in poarta.

Stelistii au dominat ultimele 30 de minute ale meciului, Pantiru a ratat cea mai mare ocazie, in minutul 82, cand a trimis in bara. Florinel Coman a avut si el ocazii mari.

Suparati, stelistii au fost consolati de iubite, care au adus si pizza.

Cristea si Soiledis au fost intampinati de iubite dupa meci. Prietena grecului de la FCSB a adus cu ea pizza, s-a asezat pe bordura si l-a invitat pe jucator sa i se alature.