Ea este iubita lui Donnarumma! Va fi cea mai sexy fana la meciul de deschidere EURO 2020?

Cel mai curtat portar al momentului este, fara doar si poate, Gianluigi Donnarumma, care a decis in aceasta vara sa paraseasca AC Milan, destinatia lui viitoare nefiind inca dezvaluita. Insa presa de peste hotare noteaza ca portarul nationalei Italiei va semna cu PSG!

Favorita in Grupa A la EURO 2020, Italia se bazeaza pe faptul ca nu va lua goluri multe, datorita liniei de aparare, dar si datorita faptului ca poarta va fi aparata de Gianluigi Donnarumma. Primul meci de la EURO 2020 se va disputa chiar în Italia, la Roma, și le aduce fata in fata pe Turcia si Italia.

Citește și:

Program EURO 2020! Cine transmite cele mai importante meciuri de fotbal ale anului

Portarul nationalei va fi cu siguranta sustinut in tribune de iubita lui, Alessia Elefante, despre care se spune ca i-a devenit logodnica, in ciuda faptului ca presa a mai scris de-a lungul timpului si ca ei s-au despartit.

In acest an, Gianluigi Donnarumma si Alessia Elefante au fost fotografiati de mai multe ori prin Milano, in timp ce erau la shopping.

Genul programului: fotbal! EURO 2020 se vede la PRO TV și pe VOYO