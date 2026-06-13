Presiune mare! Atacantul așteptat la FCSB trebuie să dea răspunsul urgent

Presiune mare! Atacantul așteptat la FCSB trebuie să dea răspunsul urgent Superliga
SPORT.RO
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Pentru a evita un nou sezon sub așteptări, Gigi Becali și-a propus să întărească echipa pentru noua stagiune. 

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Shon WeissmanFCSBBeitar IerusalimGigi Becali
Din articol

Roș-albaștrii au rezolvat deja transferul lui Anderson Ceara, dar Gigi Becali, Mihai Stoica & co. au pregătit și alte mutări.

Shon Weissman, așteptat să dea un răspuns la Beitar Ierusalim

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Mihai Stoica a explicat că cel mai probabil va ajunge la echipă și un fundaș lateral din ligile inferioare ale Franței, cel mai probabil fiind vorba despre Shaquil Delos, fotbalistul celor de la Grenoble, echipă din Ligue 2.

De altfel, s-a vorbit și despre sosirea unui atacant central din Israel, Shon Weissman, fotbalistul care stagiunea precedentă a evoluat pentru Blau Weiss Linz, în Austria. Weissman a marcat 10 goluri în 31 de meciuri din sezonul recent încheiat, iar echipa sa a încheiat pe ultimul loc și a retrogradat în liga a doua din Austria.

Rămâne de văzut dacă fotbalistul va ajunge în cele din urmă la FCSB, mai ales că Weissmann este dorit și în țara sa natală, la Beitar Ierusalim. Israelienii așteaptă însă un răspuns final cât mai rapid din partea lui Weissman, pentru că vor să își pună la punct strategia de transferuri din următoarea perioadă. 

Concret, Beitar Ierusalim vrea să îl transfere și pe Eugene Ansah, care speră să obțină și cetățenie israeliană. În cazul în care acesta nu va primi cetățenie, va fi trecut pe lista fotbaliștilor extracomunitari. 

Din acest motiv și pentru că cel mai probabil de la Beitar Ierusalim va pleca și Yarden Shua, israelienii vor să îl aducă pe Shon Weissman la echipă și să păstreze încă un loc pentru jucătorii extracomunitari pentru întăriri la mijlocul terenului, acolo unde piața nu este una ofertantă când vine vorba despre jucătorii israelieni.

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