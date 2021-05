Pizza si bere dupa meciul Stelei de la baraj! Cum au fost rasplatiti jucatorii dupa victoria in fata celor de la Mostistea Ulmu

Camerele au surprins un moment incredibil spre sfarsitul meciului dintre Mostistea Ulmu si Steaua.

Ros-albastrii a reusit sa o invinga pe Mostistea Ulmu in deplasare cu scorul de 2-0, iar angajatii clubului s-au decis sa ii rasplateasca pe fotbalisti.

Camerele de filmat au surprins, in minutul 80, cateva cadre in care niste reprezentati ai Stelei duceau bere si pizza la vestiare.

Daca vor trece de echipa din Calarasi, stelistii o vor infrunta in a doua etapa a barajului pe invingatoarea dintre FCSB 2 si CS Afumati, duel in care jucatorii lui Gigi Becali debuteaza duminica, de la ora 11:45, in deplasare.

