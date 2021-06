Senzational! Animalul-oracol de la Bucuresti a ghicit rezultatul meciului de debut! Pe cine a ales drept castigatoare a Euro 2020

Catelusa Zitza, care se gaseste intr-un adapost canin si poate fi adoptata, a avut dreptate in privinta castigatoarei din partida Italia - Turcia.

Animalul-oracol de al Bucuresti este o catelusa aflata intr-un adapost canin situat la cateva sute de metri de Stadionul lui Dinamo, unde joaca "cainii rosii". Animalul isi asteapta un nou stapan, putand fi adoptata. Zitza a ghicit rezultatul meciului de debut la Euro 2020, dand castigatoare Italia in confruntarea cu Turcia, a ales ca Austria se va impune in fata Macedoniei de Nord in prima partida gazduita de Romania, apoi a mancat din castronul Frantei pentru a stabili castigatoarea competitiei.

"Catelusa Zitza are in jur de 5 ani si am salvat-o in urma cu cateva luni de pe un camp din afara Bucurestiului. Traia acolo singura si noi credem ca niste oameni au abandonat-o. Stim sigur ca a trait alaturi de oameni, pentru ca e foarte sociabila si jucausa. E un caine de talie mare, dar e foarte blanda si afectuoasa. Speram sa ii gasim cat de curand o familie iubitoare si responsabila, in Bucuresti sau in imprejurimi. Ne bucuram sa o oferim pe Zitza in adoptie sterilizata, vaccinata, deparazitata si microcipata.

Cu siguranta, animalele, in general, si cainii, in special, au mari abilitati pentru a fi oracole si ne putem baza pe ei in ceea ce priveste prezicerea viitorului. Poate nu o nimeresc de fiecare data, dar este cert ca simturile lor, capacitatile lor extrasenzoriale functioneaza mult mai bine decat ale noastre. Dovada este ca ZItza a ghicit rezultatul primul meci la Euro 2020. Speram ca Zitza sa fi dat prognosticuri bune si pentru celelalte meciuri", a declarat Delia Pirvu, fondator Asociatia Red Panda, pentru PRO TV Sport.

Alte animale-oracol, care au devenit celebre, au fost Caracatita Paul (Euro 2008, CM 2010), Panda Ying Mei (CM 2014), Caracatita Otto (Euro 2016), Motanul Achilles (CM 2018), Papagalul Newton (CM 2018) sau Porcusorul Mystic Marcus (CM 2018).