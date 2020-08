S-au infectat Ianis Hagi si coechipierii de la Rangers? Adversara din prima etapa de campionat e decimata de coronavirus

Rangers a invins Aberdeen in prima etapa din Scotish Premier League, dar “The Dons” au inceput sa contabilizeze infectari cu Covid-19.

Sambata trecuta, Glasgow Rangers, clubul unde este legitimat Ianis Hagi, a invins in prima etapa din acest sezon al Scottish Premier League pe Aberdeen, scor 1-0, in deplasare. Meciul din etapa secunda a lui Aberdeen, contra lui St. Johnstone, a fost amanat, dupa ce s-au descoperit doi jucatori infectati cu coronavirus, dar care sunt asimptomatici, iar alti sase fotbalisti au fost bagati in izolare. Autoritatile medicale nu au descoperit inca daca sportivii erau infectati cand au vizitat in grup un bar, sambata seara, dupa meciul cu Rangers, sau contractasera virusul inaintea disputarii acestuia.

De asemenea, Aberdeen a anulat antrenamentul de astazi, pentru a se repeta testele Covid-19, iar Nicola Sturgeon, premierul Scotiei, a decis intrarea in carantina a orasului, dupa o explozie de noi cazuri, considerandu-se ca 20 de baruri si restaurante din zona au fost focare pentru raspandirea bolii. Joe Fitzpatrick, ministrul scotian pentru Sanatate Publica si Sport, a convocat pentru vineri o intalnire cu oficialii Scottish FA si Scottish Professional Football League pentru a discuta situatia, exprimandu-si dezamagirea fata de cei care au pus in pericol revenirea fotbalului profesionist din aceasta tara. Ieri, Rangers a pierdut returul optimilor de finala al Europa League, 0-1 cu Bayer Leverkusen, iar duminica ar trebui sa joace pe teren propriu cu St. Mirren, dar meciul poate fi amanat.